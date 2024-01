Mercatini dell'Antiquariato in Emilia-Romagna, i maggiori in calendario

C’era Una Volta… (Cesena)

Il Mercatino delle Cose Antiche e del Riuso - Cento

I Portici di Medicina - Medicina

L'Antico in Piazza Grande - Modena

Mercato antiquario di Bologna

Mostra Mercato - Ricordi del Passato - Caorso

Antiquariato e Cose d’Altri Tempi - Cortemaggiore

La Casa del Tempo - Santarcangelo di Romagna

Mercatino del Riuso - Alfonsine

Mercatino dell’Antiquariato e del Collezionismo - Cervia

Mostrascambio - Gambettola

hanno decine di appuntamenti dedicate agli appassionati. Sono tantissime, infatti, le persone accomunate dall'intreresse e dall’amore per gli oggetti del passato e per tutto ciò che è ricoperto da una patina del tempo.Molto probabilmente nelle eliche del DNA di costoro gli scienziati potrebbero ravvisare un cristallo di Boemia, o un vinile degli anni ’60, oppure, ancora, un tazza da tè in fine porcellana inglese. Ciò che più conta è che non diciate loro che si tratta di un bel passatempo, ma riconosciate quella che è a tutti gli effetti una vera vocazione.Passate, allora, con noi un po’ di tempo...anzi no, perché come abbiamo detto non si tratta di un semplice passatempo. Seguiteci, dunque, alla scoperta dei tesori nascosti sui banchi deiTutti noi siamo stati cullati dalla voce di nonne e mamme che, per adagiarci dolcemente tra le braccia di Morfeo, ci hanno sussurrato alle orecchie, notte dopo notte, “”.Ci piace moltissimo il nome dato alla grande mostra-mercato di antiquariato e brocantage che fin dal 1999 accoglie curiosi e appassionati il terzo weekend del mese dall’autunno a primavera nella città dei Tre Papi.Oltre 300 gli espositori provenienti da tutta Italia che espongono pezzi che vanno dal bric-à-brac più curioso all'antiquariato più prezioso con mobili, quadri, ceramiche, libri, oggetti di qualità e qulche pezzo veramente storico.La manifestazione diha tante anime. C'è la, uno spazio elegante e funzionale che raccoglie le proposte antiquarie più preziose con un allestimento in grado di esaltare i pezzi, accogliere gli interior designer e ispirare i clienti interessati a pezzi più importanti. C'è anche il, che conserva tutto il fascino del mercatino di strada, con un numero di espositori e un’offerta merceologica vastissima, con la comodità per espositori e pubblico di disporre sempre di un’area espositiva ampia, coperta e riscaldata anche nella stagione invernale.nel nostro articolo dedicato alRicordiamo inoltre che due volte all'anno, nell'ambito del mercatino, si svolge anche la("C'era una volta...Il Libro").Definita terra di confine, perché nonostante sia in provincia dila distanza che la separa dal capoluogo di provincia è pressoché la stessa che la separa da(a cui assomiglia così tanto, sia urbanisticamente sia per tradizioni enogastronomiche),è celebre soprattutto per il, rappresentato già nel 1615 in un affresco del Guercino.Non perdetevi neanche, però, in ogni terza domenica del mese, Il, poiché è possibile trovarvi in vendita un miscuglio di articoli dal carattere abbastanza eterogeneo: si parte da dischi in vinile di qualche gruppo straniero per arrivare a giochi di società vecchi di trent'anni, passando per economicissimi libri da spiaggia o meno economici volumetti d'epoca.Cento, come abbiamo accennato all’inizio, ha una grande tradizione culinaria, che siamo certi vorrete onorare: la regina della tavola centese è la pasta fresca, la “sfoglia”, realizzata con uova e farina in tagliatelle di tutte le larghezze e gli spessori, rigorosamente da accompagnare con un sorso di sangiovese o di lambrusco e da digerire con un sorso di Nocino, il tipico liquore realizzato dalle noci verdi.nel nostro articolo dedicato alPare che il nome se lo sia guadagnato perché proprio qui l'imperatore Federico Barbarossa, si ammalò e, grazie ad una serpe finita per errore nel pentolone della sua minestra, miracolosamente guarì. Solo leggenda o tra le strade disi respira un’aria magica?Sia come sia, la cittadina, a poca distanza da Bologna, è nota anche per una bellissima mostra-mercato dell’antiquariato che, fin dalla sua nascita nel 2004, si è affermata come, richiamando espositori e visitatori da tutto lo Stivale:è il nome della manifestazione che si svolge ogni prima domenica del mese (esclusi gennaio, luglio e agosto).Oltre 300 i banchi che propongono mobili antichi, arredi d'epoca, quadri, ceramiche, terrecotte, libri antichi, strumenti musicali, orologi da collezione, lampade d'epoca, abiti vintage, biciclette, motori.Per coloro che al termine delle scorribande tra i banchi ancora non fossero sazi, segnaliamo che al piano seminterrato delsono presenti una collezione di burattini e una collezione di antichi attrezzi agricoli in miniatura dell'artigiano Silvio Marabini.nel nostro articolo dedicato aFiore all’occhiello dell’economia italiana, capitale mondiale "della piastrella", antica sede universitaria e vescovile: questo e molto altro è, una parte del centro storico della quale - e precisamente la, la Torre della Ghirlandina e l’intera Piazza Grande - è stato inserito a partire dal 1997 nell’elenco dei siti Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco.È proprio in Piazza Grande che ha luogo ogni ultimo weekend intero del mese (sabato e domenica) del mese - luglio escluso - uno dei mercatini dell'antiquariato più belli di tutta la regione, che prende il nome diAntiquari ambulanti, artigiani restauratori e commercianti di modernariato, vintage e mobili pregiati espongono la propria merce all’ombra della Ghirlandina.nel nostro articolo dedicato aSegnaliamo inoltre che in città si svolge ogni anno, la più longeva fiera d'antiquariato d'Italia, che richiama appassionati ed esperti d'arte da tutta Europa.Il mercato antiquario di Bologna si svolge nella scenografica Piazza Santo Stefano la seconda domenica del mese e il sabato precedente, con qualche eccezione estiva.Il merc atino offre agli appassionati e ai semplici curiosi la vendita di oggetti d’antiquariato, modernariato, francobolli, monete, medaglie, ricambi e accessori per oggetti e arredi antichi, libri d’arte, opere di pittura, scultura e grafica.nel nostro articolo dedicato al- Caurs in dialetto piacentino - è un comune italiano della provincia di. Qui, ogni quarta domenica del mese esclusi gennaio e dicembre (se coincide col Natale), nel centro storico si svolge, sicuramente, merito delle interessanti proposte di acquisto che si possono trovare girando fra le circa 120 bancarelle. Le proposte, che riguardano anche oggetti di collezionismo, modernariato e dei tempi passati, sono rivolte sia agli appassionati dell’antiquariato, sia a chi cerca semplicemente idee originali per arredare la propria casa.nel nostro articolo dedicato alContinuiamo a perlustrare la provincia piacentina alla ricerca di antichità e ci fermiamo tra i palazzi rinascimentali del borgo diequidistante dal suo capoluogo di provincia e dalla bellissima, la città dei liutai e dei violini, perché qui, ogni prima domenica del mese si tiene la, con oltre 200 espositori provenienti da ogni parte d’Italia.Appassionati e curiosi possono trovare oggetti d'arte, modernariato, arte povera, tessuti e molto altro. Gli splendidi portici rinascimentali consentono, inoltre, la visita con qualunque condizione meteorologica.Quasi obbligatoria anche una passeggiata per ammirare le bellezze artistiche e architettoniche di questo piccolo gioiello: la Piazza Grande, su cui si affacciano il municipio e la basilica di S. Maria delle Grazie, le chiese, i cui campanili svettano maestosi, a testimoniare i fasti del passato.nel nostro articolo dedicato allaVarchiamo il confine ed entriamo in territorio romagnolo: benvenuti a, a soli 10 km daSono tanti i motivi per i quali vale la pena scoprire questo che è uno deiintera: per la sua forte identità romagnola e l’atmosfera di grande borgo scandito da un giusto ritmo di vita, per la sua bellezza architettonica fatta di nobili palazzi, case borghigiane, vicoli e piazzette che le hanno conferito il titolo di Città d’Arte, per le manifestazioni di respiro internazionale che la animano non meno delle sagre di paese dense di profumi e di sapori.Tra queste spicca la, il mercatino di antiquariato che ogni prima domenica del mese - agosto escluso - affolla il centro storico. In mostra mobili e arredi, argenterie, ceramiche, orologi e collezionismo vario, di epoca Ottocentesca fino al 1960 circa.Per riempire la pancia rifocilliamoci in uno dei ristoranti che propongono le squisite prelibatezze locali; se volete restare in tema amarcord, suggeriamo una visita all’Osteria La Sangiovesa che, oltre alle squisitezze culinarie, ha la particolarità di esporre al suo interno vari oggetti che invitano a conoscere Tonino Guerra, poeta e sceneggiatore di fama internazionale. Sua, per l'appunto, la sceneggiatura di Amarcord di Federico Fellini, nativo proprio del borgo: a lui si devono in particolare le stufe che impreziosiscono gli ambienti così come i disegni e i versi sulle tovagliette dell'osteria.nel nostro articolo dedicato alCi spingiamo nell'entroterra ravennate e ci fermiamo ad Alfonsine, piccola e placida cittadina ubicata ai marini del Parco del Delta del Po, dove ogni ultima domenica del mese, da settembre a maggio, potrete trovare in Piazza Gramsci, il mercatino di cose antiche, usate e di opere dell’ingegno a carattere creativo. Tantissime, come sempre, le proposte: libri, monete, francobolli, dischi, radio d'epoca, piccoli mobili, bambole e molto altro.Cogliete l’occasione per visitare lai, dove il celebre poeta neoclassico nacque nel 1754, recentemente restaurata ed adibita a museo. Un suggerimento anche per chi desidera pace e silenzio: a circa 5 km dal centro città in direzione, si incontra il Santuario della Madonna del Bosco, meta di numerosiMaggiori informazioni, date e dettagli nel nostro articolo dedicato alSulla costa del Mare Adriatico, 20 km a sud di, incontriamoe i suoi oltre 9 km di spiagge che la rendono una delle più rinomateA partire da metà giugno fino a settembre non perdete, ogni mercoledì, il tradizionale appuntamento con il Mercatino dell’Antiquariato e del Collezionismo, storico appuntamento, tra i più importanti della regione, che ormai da oltre 20 anni caratterizza la località.I visitatori e gli appassionati si troveranno a passeggiare in un percorso prezioso e suggestivo, tra modernariato, collezionismo cartaceo, mobili e quadri di antiquariato, numismatica e un'infinità di oggetti curiosi e rari.Spazio anche al vintage per gli amanti degli oggetti che diventano nel tempo di culto perché prodotti con materiali di alta qualità o perché hanno segnato a tal punto il costume e la cultura da essere ancora considerati, dopo decenni, preziosi e inimitabili.nel nostro articolo dedicato al(provincia di Forlì-Cesena) il secondo fine settimana di maggio e il primo fine settimana di settembre si svolge da tradizione la Mostrascambio che accoglie quasi 800 espositori, sui cui banchi si può trovare di tutto, ma con una particolare attenzione verso le auto e le moto d’epoca, così come i loro ricambi.nel nostro articolo dedicato alla