Tipicità in blu ad Ancona

Sapore di mare. Meglio: i sapori del mare., l’evento che anima Ancona e il suo litorale, li porta in tavola miscelati in un format dal gusto accattivante che unisce cucina, full immersion nel porto e nella vita dei pescatori, minicrociere in Adriatico, mostre, spettacoli e laboratori per ragazzi.Nei giorni di Tipicità in blu caffè e ristoranti di Ancona (li riconoscete dal pesciolino bicolore, il logo della manifestazione che ammicca all’ingresso) propongono stuzzicantie menu a tema marino.Il clou arriva nel weekend, quando ildella città si trasforma in, una taverna a cielo aperto dove sabato e domenica potrete gustare le più tipiche specialità di mare della tradizione marchigiana, passando daiconalle, dai primi al. Un consiglio? Non fatevi sfuggire i raridi Portonovo , cozze selvatiche tipiche della Riviera del Conero, presidio slow food.Ledi Tipicità in blu proseguono anche al largo: dalsalpano pescherecci che offrono minicrociere e aperitivi con vista sul waterfront di Ancona. La domenica sera, le stesse imbarcazioni, tornate in porto, saranno palcoscenico inconsueto per il concerto jazz che chiude la sagra. Mostre, letture, presentazioni, aperitivi e spettacolisi alternano nel capoluogo delle Marche per tutta la durata della rassegna secondo un ricco programma consultabile sul sito ufficiale dell'evento.: Tipicità in Blu: porto di Ancona.: dal 16 al 19 maggio 2019.maggiori informazioni sul sito ufficiale : ingresso gratuito; eventi a pagamento.: sagra enogastronomica.: Ancona si trova sulla costa Adriatica, lungo la A14 (230 kn a sud-est di Bologna , 460 km a nord-ovest di Bari ), collegata con autostrade (A24 e A14; in tutto 300 km) anche con Roma Si raggiunge facilmente anche in aereo (voli diretti da Milano ) e in treno (4 ore da Milano, 3 ore da Roma, 2 ore da Bologna).