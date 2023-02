Quattro Ville in Fiore a Tassullo

Informazioni, data, orari e prezzi di Quattro Ville in Fiore

Un saluto alla primavera e un invito a vivere i paesaggi della Val di Non in modo slow: parliamo di, una manifestazione podistica per scoprire le campagne della valle lungo antiche mulattiere e sentieri di montagna.la corsa si svolge domenicae prevede unaprofessionisti, ma anche una variante dedicata allee ai più piccoli che possono cimentarsi su due percorsi, da 5 o da 11 km da percorre anche in mountain-bike.La marcia dellagiunge quest'anno alla 45° edizione e viene organizzata anche in funzione dellaper assicurare ai partecipanti panorami punteggiati da boccioli bianchi e rosa. Il percorso si snoda tra viottoli, chiesette e antichi manieri come l’imponente Castel Nanno e la roccaforte di Castel Valer. Per i partecipanti non agonisti, infatti, l'invito di Quattro Ville in Fiore è di soffermarsi a godere di una pausa di cultura.Sono 3 i punti ristoro previsti lungo il percorso breve e 5 su quello più lungo per assaporare la. Durante tutta la manifestazione sono allestitee tradizionali della Val di Non e Val di Sole.: Quattro Ville in Fiore: Tassullo, frazione di Villa d’Anaunia (Trento).: 23 aprile 2023.10 euro per chi si iscrive a marzo;12 euro per chi si iscrive ad aprile.I bambini nati dopo il 31/12/2014 pagano 8 euro.Solo gli iscritti online entro sabato 15 aprile 2023 riceveranno la maglietta “Special Edition 2023".Dalle ore 24 del 21 aprile 2023 non sarà più possibile pagare la propria iscrizione con PayPal/carta di credito.manifestazione sportiva.dalle ore 9:30, iscrizioni aperte fino al momento della partenza.Maggiori informazioni e percorso completo sul sito ufficiale della manifestazione.: siamo a in, a nord di Trento (40 km); a Tassullo ci si arriva seguendo l’A22 fino a Mezzocorona-San Michele, poi proseguire lungo la SS43 e SP10.