I mercatini di Natale ad Ala

Informazioni utili per partecipare ai mercatini

Calendario delle aperture

Novembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Dicembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

La cittadina trentina di Ala ospita gli ormai imperdibiliStiamo parlando di un evento tra i più attesi tra chi vive questa deliziosa località circondata dalle Alpi, o per chi ha intenzione di vivere alcuni giorni di vacanze natalizie all'insegna di una cultura ricca di fascino.L'atmosfera delle festività più amate dell'anno viene così riprodotta in uno scenario molto suggestivo. Idi Ala costituiscono una location particolare per un mercatino natalizio che consente la riscoperta delle origini e delle tradizioni della località trentina.L'evento si tiene per cinque weekend consecutivi, come da tradizione classica del periodo d'Avvento, ossia, il, in occasione dell'Immacolata il, ile ilÈ una manifestazione considerata tra le più interessanti nell'ambito dei mercatini natalizi del Trentino-Alto Adige : i mercatini ad Ala vengono infatti vissuti soprattuttodi questo paese di 9000 abitanti.Ci sono tessuti, strumenti musicali, manufatti di ogni genere e decorazioni natalizie di buon augurio per giornate da non perdere. Il borgo trentino mette così in evidenza tutte le sue qualità ed esalta le capacità degli artigiani locali.Il percorso delsi contraddistingue per la presenza di luminarie natalizie di chiaro richiamo barocco.Non a caso Ala viene considerata comee la sua fama cresce di anno in anno.Infine, non bisogna lasciare in secondo piano la musica tradizionale nelle piazze e nei cortili, così come non mancano le opportunità per degustare i deliziosi piatti tipici locali.Mercatino di Natale nei Palazzi Barocchipalazzi del centro storico di Ala (Trento).23-24-30 novembre e 1-7-8-14-15-16-21-22 dicembre 2019.dalle 10 alle 19.maggiori informazioni sul sito ufficiale e sulla pagina del Turismo di Rovereto e Vallagarina in automobile è sufficiente percorrere l'autostrada A22 e svoltare per il casello Ala-Avio.È possibile arrivare anche in treno grazie alla stazione ferroviaria posta lungo la ferrovia del Brennero e facente parte della linea Verona-Trento.