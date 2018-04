La Sagra del Carciofo a Masainas

Informazioni utili, date e orari per visitare la Sagra

Quindici primavere compiute per ladi, un piccolo borgo del Sulcis non lontano da quella distesa di sabbia bianca lunga un chilometro conosciuta come(Is Solinas).torna quindi un appuntamento imperdibile con spazio per degustazioni di– agnello con i carciofi, trofie carciofi e bottarga, seppie con carciofi –, e molti altri prodotti locali; e poitra distese di carciofi e vigne,Tra le tante attività in programma segnaliamo ancheinteressanti: Le politiche agricole nel territorio, criticità e prospettive (28 aprile, ore 17); Progettiamo la transizione, verso comunità locali autocentranti, sostenibili e solidali (29 aprile, ore 10 e 16).La sagra del carciofo è organizzata dallain collaborazione con l’amministrazione comunale e si caratterizza come una manifestazione a rifiuti zero…portatevi da casa piatti e posate!Se adorate i carciofi leggete il nostro articolo sulle sagre del carciofo in Italia : Sagra del carciofo: Masainas (Carbonia-Iglesias): dal 28 al 29 aprile 2018: non disponibili: ingresso libero: sagra gastronomica: sul sitoe sulladella proloco: siamo in Sardegna, nel Basso Sulcis; Masainas dista una settantina di chilometri da Cagliari e si può raggiungere percorrendo la statale 130, direzione Carbonia, e poi le statali 126 e 195.Scopri tutti gli eventi della Sardegna