Tortolì in Fiore, l'infiorata artistica

Celebre in tutta la Sardegna torna ad animare la primavera dell’Ogliastracon un programma di mostre mercato, appuntamenti gastronomici e le immancabili infiorate che colorano corso Umberto e via Monsignor Virgilio con i magnifici lavori delle infioratrici provenienti da tutta la regione. Quella di quest’anno dal titolo Forme, luci e colori è l’ottava edizione; organizzata dall’associazione Passioni d’Ogliastra e patrocinata dal comune di Tortolì è tutta dedicata alle infiorate artistiche realizzate nello stile mandàla.Ad inaugurare la rassegna l’apertura di(13 aprile alle 17.30) con tante specialità culinarie in arrivo da tutta Italia e chef famosi come Clelia Bandini. Da sabato 14 si parte con il ricco programma dedicato alledi Scuole in Fiore e gli allestimenti realizzati insieme agli alunni dalla scuola elementare per entrare nel vivo dello spetalamento dei boccioli verso le 15; all’opera anche gli infioratori di Poggio Moiano ospiti di Tortolì in fiore.Tra petali colorati e maestria nella posa e nella realizzazione ci sarà spazio anche per la tradizione con il Gruppo Folk di Sant’Andrea e l’esposizione di abiti pregiati nell’ Ex Mercato Civico, i gazebo degli, il concerto itinerante del Coro di Arbatax , la mostra del Vespa Club Ogliastra e le musiche della Funky Jazz Orkestra, prima funky street band regionale.Lo spettacolo delle infiorate prosegue poi domenica 15 insieme ad altri imperdibili appuntamenti tra i quali la mostra Fiori e Spose specialisti in Matrimonio curata da Claudia Marras e ildi Cagliari . Alle 17, la sfilata delledei Mamuthones di Mamoiada accompagna il completamento delle infiorate.La mostra mercato degli artigianati sardi e lo street food saranno aperti per tutta la rassegna.Ti piaccione le infiorate? Qui scopri tutte le infiorate del Corpus Domini in Italia : Tortolì in fiore Tortolì (Ogliastra): dal 13 al 15 aprile 2018: non disponibili: ingresso libero: rassegna floreale e mostra mercato: sulladella manifestazione: siamo in Sardegna a circa un’ottantina di chilometri a sud di Nuoro. Da Cagliari si segue la panoramica SS 125, da Nuoro la SS 389.Scopri tutti gli eventi della Sardegna