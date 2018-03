La Mostra su Carlo Carrà a Milano, Palazzo Reale

Carlo Carrà e il divisionismo

Carlo Carrà e il Futurismo

Carlo Carrà e la Metafisica

Informazioni utili, date, orari, prezzo dei biglietti

Divisionista, futurista, metafisico:ha attraversato da protagonista la storia dell’arte italiana del Novecento. Milano gli dedica una grande retrospettiva a Palazzo Reale La mostra , a cura di Cristina Bandera, ripercorre l’intero percorso artistico di Carrà attraverso le sue opere più significativa, dalle proveai capolavori dele della, fino alle composizioni di figura degli anni Trenta.Nato nel piccolo comune piemontese di Guargnento, figlio di un proprietario terriero caduto in disgrazia, Carlo Carrà manifestò sin da giovane il suo talento per l’arte. A dodici anni infatti, costretto per lungo tempo a letto a causa di una malattia, affinò le sue capacità artistiche e qualche anno dopo cominciò a lavorare come decoratore murale.Artista dall’animo, a soli diciannove anni si recò a Parigi per l’Esposizione Universale del 1900, restando affascinato dai maestri dell’arte francese come Delacroiz, Renoir, Gauguin. Dopo il viaggio parigino nel seguì uno a Londra , per ammirare le opere del grande William Turner . Fu durante il suo soggiorno londinese che si avvicinò agli ambienti. Tale vicinanza si manifestò col suo celebre dipintoDopo questa breve introduzione, immagino sia più facile comprendere perché, per un uomo come Carlo Carrà risultasse difficile identificarsi in una sola corrente artistica. Analizziamo insieme questo percorso!Prendendo spunto dal "Pointillisme" francese, il divisionismo è stato sicuramente uno dei fenomeni artistici più innovativi del Novecento italiano. Le opere divisioniste sono caratterizzate dallao linee che interagiscono fra di loro in senso ottico, dando allo spettatore l’illusione della continuità. Una delle opere più famose di sempre del divisionismo è Il quarto stato di Pellizza da Volpedo.Carrà aderì ai principi del divisionismo quando era poco più che ventenne, attratto soprattutto dall’anticonformismo di quel fenomeno, che metteva in discussione le regole dell’arte accademica. Non durò molto. Perché in Italia stava per nascere una delle correnti artistiche più importanti nella storia dell’arte del Belpaese.Era il 20 febbraio 1909, quando il poeta Filippo Tommaso Marinetti pubblicò “” sul quotidiano francese Le Figaro. Con quell’atto nasceva uno dei movimenti artistici più “dinamici” e potenti d’Europa, che vedeva l’Italia tornare protagonista nel mondo dell’arte.Ovvio che un giovane intraprendente e curioso comenon poteva che restare affascinato da questa piccola rivoluzione. Lui stesso partecipò attivamente, con i colleghi Boccioni e Russolo, nel definire le basi dell’arte futurista.L’adesione di Carrà al movimento futurista durò circa 6 anni, dal 1910 al 1915 nei quali l’artista produsse opere come I funerali dell’anarchico Galli (1910-11),(1910-11) o(1912).L’avvicinarsi di Carrà alla metafisica nacque da un evento casuale. Chiamato alle armi nel corso della Grande Guerra, l’artista trovò l’esperienza così sconvolgente che finì ricoverato in un nevrocomio a Ferrara . Nella città emiliana Carrà strinsecon i quali definì i principi teorici della Metafisica. A questo periodo risalgono opere come(1917) o(1917-1921). Ovviamente, anche la fase Metafisica non durò per sempre, ma questo potrete scoprirlo nella mostra a Palazzo Reale.: "Carlo Carrà": Palazzo Reale di Milano, Piazza del Duomo 12: dal 4 ottobre 2018 al 3 febbraio 2019: lunedì 14:30 - 19:30, martedì, mercoledì, venerdì, domenica 09:30 - 19:30giovedì e sabato 09:30 - 22:30Ultimo ingresso un’ora prima della chiusura: Intero € 12 / Ridotto € 10 studenti, gruppi, over 65, disabili (prezzi da confermare)