La Sagra del Carciofo ad Uri

Informazioni utili, date e orari per visitare la sagra

, piccolo borgo dell’entroterra sardo tra, si svolge la, in programma per quest'anno il 5-6 agosto 2022.Molto diverso da quello romano, l’ecotipo locale è ildalla polpa più carnosa, ben più longilineo e dal sapore meno amarognolo. A renderlo speciale si aggiunge la certifica Dop che ne garantisce il luogo di produzione.E proprio per celebrare questa tipicità Uri organizza la manifestazione conpreparate in modo tradizionale, ma anche con qualche guizzo di innovazione.Oltre al carciofo l’occasione è ghiotta per assaporare le tante, dal formaggio all’olio e ai vini, per poi divertirsi con i tantiin programma, balli, canti ed esposizioni d'artigianato.Se ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo sulle principali

Nome: Sagra del Carciofo

Dove: Uri (Sassari).

Date: 5-6 agosto 2022.

Biglietto: ingresso libero.

Tipologia: sagra gastronomica.

Orari e programma: maggiori informazioni sulla pagina Facebook della Pro Loco.



Come arrivare: siamo in Sardegna, poco meno di 15 km a sud di Sassari; da qui Uri è raggiungibile seguendo la SP15 e poi SP127.



