La Mostra su Escher a Firenze, Museo degli Innocenti

Tre capolavori per conoscere Escher

Il maestro olandese e l’Italia

Escher e la matematica

Informazioni utili, date, orari, prezzo dei biglietti

Calendario delle aperture

Inizieràe durerà fino alla grande retrospettiva suCirca, famoso per le sue prospettive impossibili, saranno infatti in mostra al Museo degli Innocenti, nel cuore storico di Firenze.Saràdedicata al grande genio olandese, che spazierà tra arte, matematica, scienza, fisica, natura e design, i campi di esplorazioni artistici toccati dal geniale pittore.Osservare un’opera di Escher è come entrare in un, dove le regole abituali che disegnano prospettive, geometrie e simmetrie non hanno più valore e lasciano spazio a scale senza fine, volatili che si fondono in un cielo a scacchi e riflessi che si ripetono all’infinito. Le opere di Escher sono, che lo spettatore ammira restandone esterrefatto.Una delle incisioni più note del maestro olandese è sicuramente(1953) in cui uomini senza volto percorrono le scale di una villa dove i canonici punti di riferimento con cui misuriamo lo spazio (base, altezza, profondità) si mischiano e si fondono spiazzando lo spettatore.Altra opera che probabilmente conoscete è(1935). In questa litografia l’artista esegue un autoritratto specchiandosi in una sfera che regge sulle dita di una mano, mostrando se stesso e l’ambiente che lo circonda distorcendo gli angoli, come se l’artista avesse applicato unal suo modo di guardare la realtà.Meravigliosa anche l’incisione, dove due stormi di uccelli di colore bianco e nero si incontrano e si fondono l’uno con l’altro, formando un’elegante scacchiera in equilibrio tra il giorno e la notte.Escher ha amato moltissimo l’Italia.È in Italia che Escher sposò sua moglie Jetta Umiker nel 1924 ed è in Italia che nascono i suoi due figli George ed Arthur. Nei suoi anni italiani Escher ebbe occasione di girare la penisola in lungo e il largo, affascinato dai suoi paesaggi e daiche ebbe occasione di ammirare nel sud Italia. Una delle sue opere più famose, ritrae proprio il piccolo omonimo paesino della Calabria Escher fu costretto a lasciare l’Italia nel 1935, a causa del clima repressivo del, che risultava insopportabile all’artista olandese. Uno dei più grandi amici di Escher, Samuel Jessurun de Mosquita perse la vita con la moglie e il figlio nel campo di concentramento di Theresienstadt, in Rep. Ceca nel 1944.Nonostante il triste epilogo, Escher ricordò sempre gli anni italiani come i migliori della sua vita.Lasciata l’Italia, l’artista con la sua famiglia si trasferì prima in Belgio e poi in Olanda. Saranno proprio i Paesi Bassi ad ispirare all’artista i suoiche gli permisero di diventare uno degli artisti più famosi del Novecento. Eppure il motivo di questa scelta parte da una mancanza. Escher stesso ammise che iniziò a dipingere i suoi celebri paesaggi immaginari perché i panorami olandesi erano così noiosi che fu costretto a ricorrere alla fantasia, per rendere più interessanti le sue opere.Le opere di Escher giocano su paradossi matematici e giochi geometrici, ma il giovane Maurits Cornelis non era proprio uno studente modello. A scuola aveva, tranne, ovviamente, il disegno.Va detto che nel corso degli anni l’artista si appassionò allo studio della matematica con ottimi risultati, tanto da diventare amico di un celebre matematico comeche su di lui scrisse il libro “Lo specchio magico di M.C. Escher”.Una delle opere più famose di Escher inoltre,(1960) fu ispirata dall’illusione ottica dei matematici inglesi Lionel e Roger Penrose che ne avevano parlato in un articolo pubblicato nel 1958.: "Escher": Museo degli Innocenti, Firenze: dal 20 ottobre 2022 al 26 marzo 2023: tutti i giorni 9 - 19 (ingresso e biglietteria chiudono 1 ora prima)Aperto anche:Martedì 1 Novembre 9.00-19.00Giovedì 8 Dicembre 9.00-19.00Sabato 24 Dicembre 9.00-15.00Domenica 25 Dicembre 12.00-19.00Lunedì 26 Dicembre 9.00-19.00Sabato 31 Dicembre 9.00-15.00Domenica 1 Gennaio 12.00-19.00Venerdì 6 Gennaio 9.00-19.00: intero 17,5 euro (include orevendita ed audioguida), ridotto 15,50 euro, studenti universitari 8,50 euro (lunedì) 5-12 anni 5,50 euro.Scopri tutti gli eventi e le mostre in Toscana