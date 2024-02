Motodays, a Roma la fiera della moto

Informazioni utili, date, orari e prezzi di Motodays

Motodays 2024 torna con un format completamente rinnovato rispetto al passato, nella classica location della Fiera di Roma. La manifestazione propone un intenso programma fatto di esperienze di guida, interazione, formazione e informazione, esposizione e intrattenimento, oltre a una grande scelta di moto da provare (e comprare), per tutti i gusti e tutte le tasche.Si possono ammirare da vicino le ultime novità delle principali case motociclistiche, assistere a spettacoli acrobatici con stunt rider professionisti e ci sarà un'area dedicata per provare le moto in un ambiente controllato e sicuro.Tra le avventure da vivere segnaliamo in particolare un avvincente itinerario in moto di circa 200 km, con Motodays 2024 come tappa iniziale e finale, e l'altrettanto entusiasmante race di motociclismo, i cui dettagli per partecipare sono disponibili sul sito della kermesse.Data la concomitanza con la Giornata internazionale della Donna, Motodays propone un evento dedicato alle centaure. L'iniziativa prevede momenti formativi, in aula e in pista, la premiazione delle donne professioniste del motociclismo, gli incontri e i racconti di viaggio con le moto viaggiatrici, fino a concludersi con una parata di sole motocicliste con arrivo in serata al centro di Roma. Ospiti della giornata saranno le pilote del Campionato Italiano.Tra le novità dell'edizione 2024 ci sono anche gli e-sports. Arriva infatti il gaming motoristico in manifestazione, in un'area in cui gli appassionati e i neofiti potranno giocare su postazione PC, Nintendo Switch, Playstation 5, Xbox serie X, ma anche con Oculus Quest e simulatori di guida, attività formative per le scuole, con tornei e sfide, organizzati anche in collaborazione con Federmoto.Infine, non manca ovviamente la parte più propriamente commerciale, dove si possono trovare tutte le aziende legate al mondo delle due ruote: motocicli e scooter, abbigliamento tecnico e caschi, veicoli elettrici, quadricicli, accessori, ricambi, parti staccate, pneumatici, benzine e lubrificanti, preparazione sportiva, servizi (finanziari, assicurativi, marketing), merchandising e gadgets, modellismo, carrelli e rimorchi, editoria e stampa specializzata, oltre alla consueta presenza di associazioni, enti, federazioni, club, promotori e organizzazioni.Motodays si svolge alla Fiera di Roma dall'8 al 10 marzo 2024.- Biglietto intero 15 € + diritti di prevendita.- Ingresso gratuito per le donne l'8 marzo previa registrazione obbligatoria sul sito, per i bambini fino a 120 cm di altezza, per disabili e un solo accompagnatore (presentare un documento di invalidità (dall' 100%) presso le biglietterie.- Attenzione: i biglietti si possono acquistare solo sul sito e nei punti vendita Vivaticket. Non è possibile l'acquisto presso le biglietterie di Fiera Roma.Venerdì 8 marzo ore 9-19 (ultimo ingresso ore 18).Sabato 9 marzo ore 9-20 (ultimo ingresso ore 19).Domenica 10 marzo ore 9-19 (ultimo ingresso ore 18).Le maggiori informazioni e il programma completo sono disponibili sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dedicata.In auto, la Fiera di Roma è facilmente raggiungibile attraverso il Grande Raccordo Anulare (A 90), uscita numero 30 "Fiumicino-Nuova Fiera 4 Roma".Parcheggio gratuito per le moto all'interno dell'area fieristica riservato solo a chi arriva in moto con biglietto già acquistato (capienza fino ad esaurimento posti).INGRESSO PEDONALE EST - Via Alexandre Gustave Eiffel.INGRESSO CON MOTO: - INGRESSO EST MOTO, Via Alexandre Gustave Eiffel.