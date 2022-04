S'Incontru a Oliena, la processione del giorno di Pasqua

Storia e tradizione

Nel piccolo paese di, in provincia di, ha luogo tradizionalmente nel giorno di Pasqua, una manifestazione religiosa che mette in scena un “incontro” un po’ particolare: si tratta dei simulacri che riproducono ile la, e le due figure vengono riunite nell’ambito di una favolosa scenografia che coinvolge chi vi assiste.Nel 2022, dopo due anni di sosta per la pandemia, torna finalmentenella giornata di Pasqua,Il folklore trasale per le strade del borgo e, in particolare, in, dove a far capolino sono i costumi tradizionali indossati da figuranti intenti a sostenere ruoli antichi come ad esempio i bardanas, le ricamatrici, le lavoranti e i trovatori.C’è poi uno spettacolo nello spettacolo a dar vita a un pittoresco gioco festoso animato dai caratteristici, che con le loro armi sparano in aria a salve per propiziare la cerimonia di Pasqua.Di certo per alcuni parrà strano l’accostamento dei fucili e del loro tuonare a una liturgia popolare così sacra e significativa, eppure tutto fa parte di una grande, sfumata cornice che non vuol far altro che glorificare il più alto momento dell’escatologia cristiana, ovvero laIl rito de S’Incontru si dice sia stato introdotto storicamente dagli spagnoli nel ‘400 e da quel secolo fu un intreccio di processioni con la romantica conciliazione delle due icone, provenienti rispettivamente dallae dalla, e destinate a convergere nel piazzale fronteL’incontro è, come già detto, propiziato da spari e fucilate, ma poco prima dell’evento cala un irreale silenzio su questa rappresentazione intensa, coinvolgente e suggestiva.Se ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo sulle manifestazioni più caratteristiche dellaS’IncontruPiazza Santa Maria, Oliena (Nuoro)17 aprile 2022.dalle ore 10:30.La festa prosegue per tutto il giorno.Maggiori informazioni e programma completo sulla pagina Facebook del Comune di Oliena.ingresso gratuito.festa popolare.Comune di Oliena al tel. 0784/280200.in auto si arriva percorrendo la SS131 in direzione di Nuoro.L’aeroporto più vicino è quello di, che dista dalla località circa 100 km.In nave occorre arrivare al porto di, distante dal paese 92 km.Collegamenti garantiti da autobus di linea extraurbana.Foto: Massimo Locci