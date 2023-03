La Settimana Santa a Noicattaro

Il programma dei riti nojani

Informazioni, date e orari della Settimana Santa di Noicattaro

, in provincia di Bari , si rinnova ogni anno la tradizione in occasione dellacon un programma religioso e culturale che celebra la Resurrezione di Gesù. Tra fede e tradizione popolare si ripropongono puntualmente i, in programmaLa Settimana Santa inizia in realtà già il(Domenica delle Palme) e termina il(Lunedì in Albis) e prevede le classiche celebrazioni liturgiche nelle parrocchie, ma accanto a queste a Noicàttaro sono previste alcune attesissime manifestazioni religiose pubbliche: sono i, che culminano nei giorni del Triduo pasquale, da giovedì 6 a sabato 8 aprile.Ilè dedicato alla, dove vengono allestiti gli altari della reposizione, in cui si conservano le ostie consacrate.Ilviene acceso alle 20 nei pressi della Chiesa della Lama e rimane attivo per tutto il tempo del Triduo. I "colpi scuri" dei botti scandiscono le tappe dei riti, segnalando l’uscita del(ore 20:30) con il suo carico di devozione ed emozioni, subito dopo l'accensione del falò. È una processione dei fedeli con saio e volto coperto: il primo crocifero porta per le strade della città la croce di Gesù fino agli altari allestiti nelle chiese, per poi fare ritorno alla Chiesa della Lama. A questa processione si aggiunge il corteo cittadino composto dall’amministrazione comunale, dalla Confraternita del Santissimo Sacramento e Don Vito sacerdote della Parrocchia Santa Maria della Pace.Ilsi svolge ladalle ore 20. La Naca è la culla con il corpo di Gesù Cristo morto, che viene portata in processione con andamento lento e dondolante, accompagnata dai crociferi e dai credenti, dalla Chiesa della Lama alla Chiesa Madre in un percorso che tocca Corso Roma e Piazza Umberto passando davanti ai lumini rossi accesi sui balconi e sulle finestre delle abitazioni.Ilsi svolgono: la prima, quella della, comincia alle. Nel buio e nel silenzio totale, la processione parte dalla Chiesa Matrice per percorrere le vie del paese e toccando sei chiese di Noicàttaro (Chiesa Madre, Chiesa del Carmine, Chiesa dell’Annunziata, Chiesa dei Cappuccini, Chiesa Immacolata e la Chiesa della Lama) e fare ritorno la mattina seguente alle ore 9, ed è un metafora del dolore della madre che cerca il proprio figlio perduto per le strade del borgo.Quella pomeridiana è invece la, cioè i simulacri che rappresentano i diversi momenti della Passione di Gesù Cristo. Inizia alle ore 14 con partenza dalla Chiesa della Lama, percorrendo poi alcune vie del paese. Per l’occasione i fedeli possono anche ammirare una: si tratta di una scheggia della croce che fu trasportata dal Messia. La processione si conclude in serata (ore 20) nuovamente alla Chiesa della Lama.Segnaliamo inoltre che a Noicàttaro le festività pasquali si chiudono con unache prevede i festeggiamenti in onore della Madonna Incoronata venerata in una chiesetta rupestre in contrada Incoronata. I nojani aggiungono dunque al periodo pasquale il(11 aprile), per raccogliersi e ritrovarsi in poderi e case coloniche.Se ti interessa l’argomento, leggi anche il nostro articolo sulle più caratteristiche celebrazioni della Settimana Santa In Italia Settimana Santa NojanaNoicattaro (Bari).dal 6 all'8 aprile 2023ingresso gratuito.le celebrazioni liturgiche si svolgono dal 2 al 10 aprile nelle parrocchie, mentre i riti nojani nelle strade si concentrano dal 6 all’8 aprile, secondo il programma che riportiamo nel testo.Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook del Comune e sulla pagina Facebook di Wonderland Eventi.Noicattaro si trova a circa 17 km da Bari percorrendo la SS100, SP214 e SP131.Città nei dintorni: Rutigliano (5 km), Mola di Bari (11 km), Casamassima (12 km).