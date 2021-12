La Mostra del Presepe a Grottaglie

Informazioni, date e orari per visitare la mostra

Calendario delle aperture

Dicembre 2021 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Gennaio 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

L’inaugurazione delladel 18 dicembre 2021 nelle sale del, presso il Castello Episcopio, ha fatto ufficialmente divampare a(provincia di) il caldo fuoco del, innescando una spirale di eventi e percorsi storico-culturali che porterà fino al 9 gennaio 2022 tanti turisti nella cornice della splendida “Città delle molte grotte”, perla incontrastata del Salento settentrionale.L’allestimento presepiale è in voga dal 1980 e ha alimentato nel tempo una vera e propria cultura tematica incentrata sullaattraverso la reiterata esposizione di uno specialissimo, certamente anticonvenzionale per chi non risiede nella cittadina, assolutamente tradizionale per gli autoctoni. Le opere esposte, provenienti da collezioni pubbliche e private, mettono in risalto la Sacra Famiglia plasticamente modellata sulle forme del repertorio ceramico locale.Il particolare ambiente è una delle essenziali ragioni d’essere di Grottaglie, che proprio alle grotte insieme alladeve la sua larga fama: fa dunque da grembo rupestre a creazioni in terracotta dipinta, terracotta invetriata, maioliche policrome e ceramiche graffite, tecniche compositive che vale davvero la pena scoprire in un’occasione che si ripete ogni anno nel periodo natalizio.Sono 26 le opere selezionate che concorrono per il Premio Unico dell’edizione 2021 e che offrono una panoramica sulla rappresentazione artistica della Natività declinata nelle diverse realtà regionali (quest'anno Campania, Emilia-Romagna, Puglia, Sardegna, Toscana, Veneto).Presso la Mostra del Presepe è visitabile anche una sezione speciale dedicata al maestro ceramista Paolo Santoro, scomparso nel 2020, esperto in modellatura dell’argilla.L’ingresso è consentito nel rispetto delle norme anti Covid-19.Se ti piacciono i presepi, leggi anche il nostro articolo sui42° Mostra del Presepedal 19 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022.giorni feriali ore 10-13 e 15:30-19:30;sabato, domenica e festivi ore 10-13 e 16-20.mostra artistica.maggiori informazioni sulla pagina del sito comunale o sulla pagina Facebook del Museo della Ceramica.Informazioni e prenotazioni all’Info Point Museo della Ceramica telefonando allo 099 5620427 o via mail infopoint@comune.grottaglie.ta.it a Grottaglie si arriva in auto percorrendo la SS 7 Via Appia.La cittadina è provvista di stazione ferroviaria.Gli aeroporti di riferimento sono quelli di