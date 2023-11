La Mostra Lego Life a Milano, Museo della Permanente

Informazioni, date, orari e prezzi della mostra dei Lego

è la nuova mostra chesi può visitare aldi, che per l’occasione ospita meravigliosi diorami interamente costruiti con i mitici mattoncini eÈ un evento pensato sia per i bambini che per gli adulti, dove si può giocare e mettere alla prova la propria inventiva assieme agli amici o alla famiglia tutti i giorni dalle ore 10 alle 19:30.L’esposizione non propone solo ledi fantastici mondi in scala ridotta costruiti grazie alla passione e all’ingegno di alcuni dei più grandi collezionisti e costruttori Lego europei, ma anche una coloratissima, tante opere ispirate alla storia dell'arte rielaborate in chiave Lego, e poi ancora undove i bambini possono divertirsi ad assemblare le costruzioni e giochi di ruolo in larga scala.La mostra non è sponsorizzata direttamente da Lego, ma è realizzata grazie ad alcuni dei, prodotta e organizzata da Piuma in collaborazione con Arthemisia, con il patrocinio del Comune di Milano e promossa dal Museo della Permanente.Lego Life. La grande mostraMuseo della Permanente, via Turati n°34, Milano.dal 22 novembre 2023 al 4 febbraio 2024.Biglietto intero 14 €.Ridotto 12 € (bambini dagli 11 ai 18 anni e studenti universitari con tesserino).Ridotto speciale 10 € (bambini dai 4 agli 11 anni).Ridotto Family 10 € (2 adulti + 1 bambino o 1 adulto + 2 bambini o 1 adulto + 1 bambino o 2 adulti con 2 bambini)aperta tutti i giorni ore 10-19:30 (la biglietteria chiude un'ora prima).Maggiori informazioni sono disponibili sul sito di Arthemisia e sul sito del Museo della Permanente. il Museo della Permanente si trova nel centro di Milano, a 1,3 km a piedi dalla Stazione Centrale.La fermata della metropolitana più vicina è Turati (linea gialla, M3).