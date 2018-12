La Mostra dei Presepi ad Alatri

Informazioni utili, date e orari per visitare i presepi

e, come dice il nome stesso, potrai scoprire i magnificichesono tutti in mostra negli spazi del chiostro di San Francesco in Piazza Regina Margherita ad Alatri , nel cuore della Ciociaria.Sono oltre cento i presepi quelli realizzati da professionisti, artigiani ma anche principianti con tanta passione per la natività; opere prodotte con tecniche differenti tra loro e materiali a volte inusuali: si va dai presepi classici a quelli fatti dio lana, poi ci sono quelli di carta a di plastica, quello di– storico quello dell’Istituto Alberghiero di Fiuggi –, di ferro battuto dell’Istituto di Manutenzione e assistenza tecnica, chiamato il, o ancora quelli inche riproducono in modo fedele l’atmosfera e il luogo dove nacque Gesù.Una volta qui ad Alatri, non dimenticate di assaggiare le gustose prelibatezze locali, prima fra tutte la rinomata cipolla, mentre girovagate tra vicoli suggestivi di impianto medievale.Se ti piaccioni i presepi, leggi anche il nostro articolo sui presepi più belli d'Italia : Segui la Stella: Chiostro di San Francesco, Piazza Regina Margherita, Alatri (Frosinone).: dall’8 dicembre 2018 al 13 gennaio 2019.maggiori informazioni sulla pagina Facebook dedicata.: ingresso libero.: siamo in Lazio a poco più di dieci chilometri a nord di Frosinone Per raggiungere Alatri si segue l’A1 con uscita al casello di Ferentino ; da qui Superstrada Ferentino-Sora in direzione Sora fino ad Alatri-Fiuggi e proseguire sulla SR155.