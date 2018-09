I mercatini di Natale a Mantova: Thun Winter Village

Informazioni utili

Anche Mantova si prepara ad accogliere le festività natalizie con un'iniziativa che coinvolge la città per quasi tutto il mese di dicembre: è, che prevede mercatini di Natale, eventi, una pista da pattinaggio e molte altre attrazioni per i suoi visitatori.Il cuore della manifestazione è il, un villaggio di Natale che sarà allestito nello spazio verde di Piazza Virgilianadurante i fine settimana e in occasione di alcune festività (vedi schema riassuntivo a fondo pagina).Le casette di legno del villaggio ospiteranno il, dove espositori e commercianti proporranno prodotti artigianali, specialità gastronomiche e tante idee regalo. La piazza ospiterà anche laprofessionale, delle dimensioni di 500 m², aperta tutti i giorni dall'1 dicembre 2018 al 13 gennaio 2019.Tra i numerosi eventi previsti per l'edizione 2018 ricordiamo la possibilità di incontrare Santa Lucia e Babbo Natale, ma anche animazione per i bambini e non mancherà nemmeno il mitico trenino navetta per condurre i visitatori alla scoperta dello splendido centro storico di Mantova, con tappe nei luoghi più significativi della città.Thun Winter VillagePiazza Virgiliana, Mantova.dall'1 al 26 dicembre 2017.Aperto tutti i venerdì, sabato e domenica + il 24-25-26 dicembre.dalle 10 alle 20.ingresso gratuito.tutte le informazioni sulla pagina ufficiale