Il presepe vivente di Faggiano

Informazioni, date e orari per visitare il presepe vivente

Calendario delle aperture

Dicembre 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Gennaio 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Ildi, ormai giunto alla XXIX edizione, in passato è stato premiato per ben tre anni consecutivi (fra il 1998 e il 2000) il Miglior Presepe Vivente d’Italia. La manifestazione onora ancora oggi la sua celebrata nomea promettendo come di consueto ogniuno spettacolo che unisce il gusto popolare, la bellezza della scenografia e la santità della liturgia cristiana.Per sei date - rispettivamente il- la cittadina viene catapultata nel fiabesco periodo dellae l’abitato si trasforma nellacon le sue massaie, le filatrici della lana, il falegname, le botteghe artigiane, il Forno, la Capanna del Pescatore e la locanda.Si scalda l’atmosfera e inizia lo spettacolo attraverso lache da Piazza Vittorio Veneto arriva al Presepe Vivente organizzato dall’Associazione per le Tradizioni Popolari, istituzione che continua a tenere vivo il sacro fuoco del folclore autoctono.Il coinvolgimento degli abitanti in questa scenografica rappresentazione vivente è massimo: vi partecipano giovani fanciulli, padri e madri di famiglia, nonni e persino alcune delle autorità comunali, tanto è sentito quest’evento che richiama visitatori da ogni parte della Puglia.All’organizzazione collaborano e offrono il proprio patrocinio la Camera di Commercio di Taranto, il Comune di Faggiano, la Banca di Credito Cooperativo San Marzano di San Giuseppe e persino la, con la quale Faggiano è gemellata già da alcuni anni.Se ti piacciono i presepi leggi anche il nostro articolo suiPresepe vivente di FaggianoFaggiano (Taranto).25-26-29 dicembre 2022 e 1-4-6 gennaio 2023.2 euro.maggiori informazioni sul sito ufficiale del presepe e sulla pagina Facebook del’Associazione per le Tradizioni Popolari (tel. 334 7730253).da nord, in auto si arriva in paese percorrendo l’A14 Adriatica fino a Taranto e poi SS7ter.In treno bisogna arrivare alla stazione die da qui salire sull’autobus linea 222 Lizzano – Pulsano – Faggiano – San Giorgio Jonico – Grottaglie.L’aeroporto di Bari è quello di riferimento.