La Fiera del Tartufo ad Asti

È in programma nel weekend deladuna festa che celebra la grandiosità del tartufo.Sotto l'insegna di"Asti Palazzi del Gusto: I Mille Profumi del Monferrato" quest'anno si svolge laI palazzi storici diventano meta perfetta per i visitatori che vogliono scoprire i profumi e le caratteristiche del Tartufo Bianco d’Alba accompagnato dai pregiati vini del Monferrato.L'occasione è buona anche per approfondire la conoscenza dei prodotti d’eccellenza piemontesi attraverso show cooking, analisi sensoriali, wine tasting e incontri di formazione.Nel rispetto delle norme sanitarie, Palazzo Civico, Palazzo Ottolenghi, Fratellanza Militari in Congedo e Palazzo Alfieri sono i luoghi deputati a ospitare gli eventi, tra cui il, dove acquistare il prezioso fungo ipogeo, compreso il celebre tartufo bianco d'Alba, lee ancora gli show cooking in cui il tartufo incontra la cucina d’autore, ma anche mostre, incontri culturali, laboratori e le analisi sensoriali del tartufo.Se ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo dedicato agli altri: Fiera Nazionale del Tartufo di Asti - Asti Palazzi del Gusto: I Mille Profumi del Monferrato.: 27-28 novembre 2021.: ingresso libero. Alcuni eventi sono a pagamento.: mostra mercato.- PALAZZO ALFIERI (Corso Vittorio Alfieri n°375)Sabato 27 e domenica 28 novembreDalle ore 10 alle 19 Mercato del Tartufo Bianco.Domenica 28 novembre alle ore 16:30Premiazione del miglior piatto e del miglior tartufo in esposizione alla presenza del comico Cristiano Militello.Premiazione del vincitore del Concorso “Sfida per chi ha un gran naso”.Mostra di Ezio Ferraris, vignaiolo artista che con tartufi, foglie, argilla, zolfo, solfato di rame, vinacce, vinaccioli, corteccia, argilla e tralci di vite crea opere d’arte.- PALAZZO OTTOLENGHI (Corso Vittorio Alfieri n°350)Sabato 27 e domenica 28 novembreOre 11 Analisi sensoriale del tartufo.Ore 15 e ore 17:30 Wine tasting di grandi vini bianchi e rossi del Monferrato con sommellier AISAppuntamenti a pagamento.- FRATELLANZA MILITARI IN CONGEDO (Via Giuseppe Bonzanigo n°46)Sabato 27 e domenica 28 novembreAlle ore 11 e alle 17:30 Cooking showLezione di cucina e degustazione finale con quotati chef nazionali per scoprire le migliori combinazioni tra la cucina d’eccellenza e il Tartufo BiancoAppuntamenti a pagamento.- PALAZZO CIVICO (Piazza San Secondo n°1)Sabato 27 e domenica 28 novembreDalle ore 9:30 alle 180 Mercatino delle Città gemelle di Valence (Francia) e Biberach (Germania) con i loro prodotti tipici.- CENTRO STORICODomenica 28 novembreTutto il giorno nelle vie del centro storico oltre settanta bancarelle propongono i migliori prodotti agroalimentari del territorio e i pregiati vini di Langhe Monferrato e Roero.Maggiori informazioni sul sito di riferimento : Asti è facilmente raggiungibile seguendo l’autostrada A21 Torino – Piacenza, con uscite Asti Est, Asti Ovest e Villanova.Da Milano l’A7 fino a Tortona, quindi A21 in direzione Asti-Torino.Provenendo da Genova, l’A26 da Voltri fino ad Alessandria e quindi la A21.