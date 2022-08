Il Festival delle Sagre Astigiane ad Asti

Informazioni utili, date e orari della Sagra delle Sagre di Asti

Inil rapporto del contadino con la terra è ancora molto forte, specialmente nella provincia di, zona di viti e tradizioni antiche mai completamente spente. L’aria buona e il calore della gente si fa tessuto ideale per l’organizzazione del, anche chiamata la, una manifestazione che torna dopo due anni di assenza a causa della pandemia e nel fine settimana delporta in città migliaia di persone attratte dal sapore di festa e da un mondo antico che torna alla ribalta.Piazza Alfieri ospiterà le casette, una per ciascuna delle 14 Pro Loco ospiti, in cui verranno serviti i gustosissimi piatti della cucina tradizionale piemontese. Per l'occasione troveremo le Pro Loco di Antignano, Azzano, Calliano, Casabianca, Castellero, Cunico, Mongardino, Montechiaro, Montegrosso, Montiglio, Noi e Revignano, San Damiano, Sessant e Variglie.Il villaggio gastronomico apre alla sera e sono tanti i menù e le prelibatezze che compongono un paniere di tipicità tutte da gustare: decine di piatti fra antipasti, primi, secondi e dolci aderenti rigorosamente alle ricette tradizionali preparate attingendo esclusivamente alle risorse del territorio.Sentirete la bontà e la, dei risotti e della polenta, e poi le carni, bollito, fritto misto alla piemontese, lo zampino di maiale lessato e dolci come il caratteristico bunet.Per le vie del centro, la domenica sfilano i(Ottocento e primi del Novecento), seguiti da carri trainati da buoi, dai mitici trattori a testa calda e macchinari più moderni.Una delegazione di paesi accorre con le relative Pro Loco per mettere in scena spettacoli storici che vedono protagonisti il lavoro dei campi, i mestieri, le consuetudini contadine e riti stagionali come la vendemmia e la battitura del grano.Al termine del corteo il villaggio gastronomico composto dalle casette ospiterà i buongustai provenienti da tutta Italia.Il Festival delle Sagre Astigiane si svolge nell'ambito del, di scenaFestival delle Sagre Astigiane / Sagra delle SagrePiazza Alfieri, Asti.10-11 settembre 2022.ingresso gratuito, menù a pagamento.festival gastronomico.sabato 10 settembre dalle ore 18:30 alle 23:30;domenica 11 settembre dalle ore 9 alle 22.Maggiori informazioni sul sito ufficiale della Douja d'Or o sulla pagina delle Sagre di Asti Trenitalia mette a disposizione treni che collegano la stazione di Torino Porta Nuova ad Asti e ritorno, servizio potenziato da bus navetta linea 1 e 2 attivi sia sabato che domenica.