Il Bagna Cauda Day ad Asti

Riparte dal’attesissimodedicato a una delle ricette tradizionali del. Per due fine settimana - rispettivamente il- circa 150 locali aderiscono all'iniziativa non solo ad Asti, ma in tutta la regione e anche nel resto d'Italia, in contemporanea.Dal Monferrato alla provincia torinese, dalle Langhe a Gavi, dalla Valle d'Aosta a Roma, con alcune significative presenze all’estero (in Cina, in aclune capitali europee e in America),propongono il piatto povero della cucina piemontese.Per il Bagna Cauda Day ovunque il piatto di bagna cauda si paga, non importa se avete scelto un ristorante stellato o una trattoria di paese, e potete dimenticare il costo del coperto. In omaggio c'è anche undi stoffa "Bagna Pax: mettete dei cardi nei vostri cannoni" con il logo ufficiale.Attenzione alpresente nella scheda di ogni locale, che determina il tipo di bagna cauda che verrà servita: rosso per quella tradizionale con aglio, giallo per quella con aglio stemperato e verde per la bagna cauda senza aglio. Se poi capitate in un locale che espone il simbolo dell’uovo al tegamino, potrete concludere la bagna cauda come vuole la tradizione, con un uovo cotto direttamente nel fujot con una spolverata di tartufo bianco d’Alba.La bagna cauda è un piatto che coinvolge l’intera filiera agricola, dall’olio alle verdure. Ha un valore storico e sociale ed è un momento di incontro a tavola che ritorna con il Bagna Cauda Day, e include anhe la possibilità di ordinarla a casa con tutti gli ingredienti, bavagliolone compreso, grazie ai ristoranti che propongono la versioneLa lista deie delleè disponibile a questa pagina . Per prenotare bisogna contattare direttamente il locale.In occasione della festa, il vino è proposto al prezzo dia bottiglia, grazie all’accordo con le case vinicole astigiane Bava di Cocconato, Braida di Rocchetta Tanaro, Cascina Castlet di Costigliole e Coppo di Canelli.Per venire incontro alle richieste di molti locali, è prevista la formula, ovvero la possibilità di proporre un menù completo con la bagna cauda al centro e il resto del menù indicato con chiarezza. In questo caso il prezzo al pubblico varia a seconda della proposta.Il Bagna Cauda Day propone anche numerose inziative collaterali. L'Infopoint principale si trova nella sede dell’Associazione Astigiani, via San Martino 2, angolo corso Alfieri.: Bagna Cauda Day: nei ristoranti di Asti e del Piemonte.24-25-26 novembre e 1-2-3 dicembre 2023.sagra gastronomica.: 28 euro a consumazione, vino a 12 euro.Per prenotare uno dei 30.000 posti a disposizione bisogna scegliere un locale dall'elenco sul sito della manifestazione e telefonare o scrivere direttamente al locale.: tel. 324 5654070.maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dedicata.