Il Palio di Asti

Ilè il più antico d’Italia e si disputa solitamente la prima domenica di settembre.Quest’anno dunque è in programma ile, come sempre, al centro della manifestazione che affonda le proprie origini nel XIII secolo, ci sono una caratteristica corsa di cavalli montati “a pelo” e un corteo storico con oltre 1200 figuranti provenienti da tutti i, ie i comuni partecipanti al palio, che rappresentano momenti salienti della storia della città.Le iniziative di contorno cominciano già, ma il Palio vero e proprio si correLa giornata prende il via al mattino quando si assiste alla sfilata e benedizione dei cavalli, mentre alle 11, in Piazza San Secondo, si svolge la tradizionale sbandierata dell’A.S.T.A.Il, con in testa il vincitore dell'anno precedente, si muove alle 14 dalla piazza della Cattedrale di Asti e si snoda fino a Piazza Alfieri e da qui, alle 16, prende il via il Palio vero e proprio con cavalli montati senza sella, con tre batterie da sette cavalli e la finale da nove.Nei giorni precedenti Asti si anima di sbandieratori, spettacoli e attività:, dalle 10 alle 23, in Piazza San Secondo si allestisce il mercatino del Palio; il, alle 9, si tengono leufficiali del Palio (con ingresso gratuito, prove ripetute nel pomeriggio alle 16), mentre la sera si svolgono le cene propiziatrici nei rioni e nei comuni, che verranno ripetute anche al sabato sera (3 settembre).Se ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo sulle principali rievocazioni storiche in Italia : Palio: centro storico di Asti.: dall'1 al 4 settembre 2022.: Palio a pagamento, giornate precedenti a ingresso gratuito.Biglietteria via Leone Grandi, angolo Piazzetta Italia.Biglietti tribune da 25 a 100 euro;parterre e bambini fino a 5 anni gratuito.: rievocazione storica.Giovedì 1 settembredalle ore 10 alle 23 Mercatino del Palio in Piazza San Secondoore 23 Presentazione ufficiale dei fantini - Palazzo Civico.Venerdì 2 settembredalle ore 10 alle 23 Mercatino del Palio in Piazza San Secondodalle ore 9 alle 10:30 e dalle ore 16 alle 18:30 Prove ufficiali del Palio - Piazza Alfieri (ingresso gratuito).Dalle ore 20:30 cene propiziatorie nei Rioni, Borghi cittadini e nei Comuni partecipanti al Palio.Sabato 3 settembredalle ore 10 alle 23 Mercatino del Palio in Piazza San Secondoore 14:45 Sfilata dei bambini avvio del corteo da Piazza CairoliPercorso: Corso Alfieri,Via Gobetti, Piazza San Secondo, Via Garibaldi, Piazza Alfieridalle ore 16:30 Prova della vigilia – Piazza Alfieri (ingresso gratuito)dalle ore 20:30 cene propiziatorie nei Rioni, Borghi cittadini e nei Comuni partecipanti al Palio.Domenica 4 settembre 2022ore 10 presso le parrocchie cittadine: cerimonia della benedizione del cavallo e del fantinoore 11 Piazza San Secondo: esibizione degli sbandieratori dell’A.S.T.A.ore 14 Piazza Cattedrale: avvio del corteo storico con la partecipazione di milleduecento figuranti in rappresentanza dei 21 Rioni, Borghi e Comuni della Provincia che partecipano al Palio. L’ultimo a sfilare è il Comune di Moncalvo, vincitore del Palio 2018.Percorso del corteo storico: Piazza Cattedrale, Via Caracciolo, Piazza Cairoli, Corso Alfieri, Via Gobetti, Piazza San Secondo, Via Garibaldi, Via Gardini, Piazza Alfieri.Ore 16 in Piazza Alfieri, le corse:- due batterie da sette cavalli riservate ai 14 rioni e borghi cittadini- finale a otto cavalli e assegnazione del Palio.Tra le batterie e la finale: corsa “secca” riservata ai Comuni della Provincia e assegnazione del Palio.Ore 18:30 conclusione della manifestazione.Maggiori informazioni sul sito ufficiale del Palio gestito dal Comune e sul sito dedicato : il campo del Palio si raggiunge dall’A21 con uscita Asti Ovest, da Torino, o Asti Est da Milano.Da Alba, Cuneo e Acqui terme: tangenziale - Corso Savona - Corso Einaudi - Campo del Palio.