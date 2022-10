La Festa della Castagna a Castione di Brentonico

Informazioni utili, date e orari della sagra

Calendario delle aperture

Ottobre 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Prodotto Dop dell’altopiano di Brentonico in, i marroni di Castione sono al centro di una sagra all’insegna della castagna di qualità. In programma il, laè un’occasione unica per assaggiare piatti tipici trentini, dolci, birra e liquori a base di castagne, frutti di quegli alberi secolari che punteggiano il bel borgo di, frazione diDurante la manifestazione sono previste attività di vario genere come l'esibizione di scultori di tronchi di castagno, musica e animazione per i bambini, la vendita di marroni, oltre ovviamente alla possibilitè di assaggiare caldarroste e bevande.Se ti piace questo frutto, leggi anche il nostro articolo sulle più belle: Festa del Marrone di Castione: Parco Cesare Battisti, Castione di Brentonico (Trento).: 22-23 ottobre 2022.: ingresso libero.: sagra gastronomica.dalle 9 alle 19.: maggiori informazioni sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook della manifestazione.: siamo in una piccola frazione del Comune di Brentonico, a poco meno di 20 km dalle sponde settentrionali del. Il Comune è collegato alla A22 dalla SP3.