I mercatini di Natale a Brentonico

Il borgo di Brentonico , incastonato tra il Monte Baldo e il Monte Altissimo di Nago, ovvero le due vette che dominano il panorama a est del Lago di Garda , organizza in occasione delle festività natalizie una serie di iniziative che coinvolgono i visitatori durante l’Avvento.Così per due fine settimana – rispettivamente– il centro del paese propone “”, un omaggio alla Terra che vede protagonisti sei professionisti che si sfidano in un simposio di scultura del legno lungo via Roma, impegnati a creare opere a tema “Essenze”.A fare da contorno alla manifestazione ci saranno laboratori creativi per adulti e bambini, musica tradizionale e ovviamente la ricca gastronomia trentina, disponibile negli stand degli espositori del, mentre le opere degli scorsi anni saranno visibili nelle vie del paese.Le sculture saranno votate dalla giuria popolare, che potrà mettere la propria preferenza nell’urna presente nelle strade.La visita a Il Natale dell’Albero e ai mercatini di Brentonico, accompagnata dalla musica dal vivo, è un ottimo modo per rilassarsi magari dopo una giornata passata con gli sci sulle piste di Polsa e San Valentino o con le ciaspole ai piedi tra i boschi innevati.Il Natale dell’AlberoBrentonico (Trento).6-7-8, 20-21-22 dicembre 2019.il venerdì:simposio di scultura dalle 13:30 alle 18:30,apertura della Casa del Parco a Palazzo Eccheli Baisi dalle 16 alle 18.Venerdì 20 dicembre visite guidate alla Casa del Parco:alle 16 e alle 17.Il sabato e la domenica:simposio di scultura dalle 10:30 alle 18:30apertura della Casa del Parco a Palazzo Eccheli Baisi dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.Sabato 21 e domenica 22 dicembre visite guidate alla Casa del Parco alle 10, 11, 16 e 17.Maggiori informazioni e programma completo sulla pagina ufficiale del Turismo di Rovereto.per chi viaggia in auto dall’Autostrada A22 Modena - Brennero, uscite consigliate di Ala-Avio o Rovereto Nord.Per chi arriva in treno, la stazione ferroviaria più comoda è quella di Rovereto (linea Bologna-Brennero).Gli aeroporti più vicini sono quelli di Verona (90 km) e di Venezia (195 km).