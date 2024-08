Baldo Bio Benessere a Brentonico

Informazioni, date e orari di Baldo Bio Benessere

(provincia di Trento) torna quest’anno per la 7° edizione, un evento organizzato dall'Associazione il Gradino insieme al Comune di Brentonico e all'Apt Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo.L’appuntamento ècon una festa che celebra l’estate, promuovendo tutte quelle attività che sono in sintonia con la splendida natura e i panorami che circondano il paese.si sviluppa su tre giornate di proposte dedicate al benessere naturale a 360° promuovendo realtà, prodotti e pratiche che hanno a cuore l'ambiente, la genuinità e l'armonia. Questa edizione è ispirata allecon prodotti,, incontri e attività dedicate ogni giorno a partire dal mattino. Questa edizione ha come tema portante l', elemento vitale e risorsa da tutelare.Nel ricchissimo programma c’è la(sia alimentari che non), il mercato dei produttori locali, quello delle creazioni di artigianato artistico con materiali naturali, ma anche lo spazio relax e benessere con pratiche, consulenze e trattamenti olistici,per conoscere e avvicinarsi alla natura e molto altro.Un’area del parco è dedicata ai, con un intero programma di iniziative, attività e incontri dedicati proprio a migliorare il rapporto con gli amici a quattro zampe.Non manca un’di propostecon alcuni dei più accreditati chef di cibo di strada, tra cui la pizza fatta al momento con forno a legna, le piade e il cibo cucinato al wok. A partire dall’ora dell’aperitivo fino al dopocena spazio allaBaldo Bio BenessereParco C. Battisti, Brentonico (Trento).dal 13 al 15 agosto 2024.ingresso gratuito.maggiori informazioni e il programma completo degli appuntamenti sono disponibili su VisitRovereto e sull' evento Facebook da(40 km) si raggiunge Brentonico percorrendo l’autostrada A22 fino all’uscita Rovereto Sud-Lago di Garda Nord e proseguendo sulla SP3.Da(70 km) autostrada A22 fino all’uscita di Ala-Avio e poi SP90 e SP22.