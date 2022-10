La Festa della castagna a Roncegno Terme

Informazioni utili, date e orari della festa

, centro storico di produzione delle castagne della Valsugana, in Trentino, si festeggia anche questa primizia della terra con laIn programma il, le vie del centro sono invase da bancarelle di, vin brulé e, tra cui dolci a base di castagne. Si può partecipare all'escursione a piedi trae per tutto il giorno è assicurata l’animazione per bambini e laboratori.La sagra della castagna è particolarmente sentita dagli abitanti, coinvolti attivamente nella valorizzazione della rinomata produzione locale. A Roncegno Terme la coltivazione della castagna è antichissima, pare addirittura che la varietà del marrone locale sia di origine romana.Se ti piace questo frutto, leggi anche il nostro articolo sulle più importanti: Festa della Castagna: Roncegno Terme (Trento).: 29-30 ottobre 2022.: ingresso libero.: sagra gastronomica.: sabato 29 ottobre ore 10-22;domenica 30 ottobre ore 9-20.Maggiori informazioni sulla pagina Facebook della manifestazione.: siamo a mezz’ora d’auto; per raggiungere Roncegno Terme seguire l’A22 Brennero – Modena con uscita Trento Centro, oppure SS47 indicazioni per Padova – Venezia.