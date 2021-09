La sagra della Castagna a San Donato di Ninea: festa d'autunno

Informazioni utili, date e orari per visitare la sagra

, nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, in Calabria, si festeggia la primizia locale, la castagna, con la tradizionale, giunta quest’anno alla sua XXX edizione.Nelle giornate delil centro storico si anima con stand eche offrono i prodotti tipici locali a partire da funghi, olio, vino, miele, salumi e formaggi tipici di San Donato.Regina incontrastata degli stand resta però la castagna, da gustare nella forma più diffusa, le fragranticucinate nella tipica padella forata che nel dialetto locale si chiama vrisciola e servite nell’immancabile cartoccio. Il profumo delle castagne si sente un po’ ovunque: preparatevi a provarla in tutte le salse, dai primi piatti al dessert.Partita nel lontano 1990 comequesta manifestazione è andata crescendo negli anni fino ad accogliere mostre, convegni,e spettacoli. Per quest'anno l'appuntamento si svolge nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria contro il Covid-19.Se ti piacciono le castagne, leggi anche il nostro articolo sulle: Festival d'Autunno - "Sagra delle Castagne": San Donato di Ninea (Cosenza).: 5-6-7 novembre 2021.: ingresso gratuito.: sagra gastronomica.: maggiori informazioni sulla pagina Facebook della manifestazione.: siamo in Calabria a circa una sessantina di chilometri a nord diPer raggiungere San Donato di Ninea si può seguire la A3 Salerno – Reggio Calabria fino allo svincolo Altomonte - San Donato di Ninea.