La Sagra del Marrone a Villar Focchiardo

Il, uno dei prodotti per eccellenza die della Valle di Susa è il super protagonista di una manifestazione che giunge quest'anno alla 59° edizione:e anche dell'annessa, in programma ilDel resto in questa parte dila varietà locale di castagne è una delle più pregiate tanto da aver meritato la certifica di, prodotto adatto a essere consumato fresco ma anche per la produzione dei dolcissimi marron glacés.Eventi clou della festa, considerata una delle, la gara del(giovedì 14 ottobre) che incorona il miglior produttore (ogni coltivatore presenta i suoi 50 frutti di maggior pezzatura) e soprattutto la distribuzionedelle “” (le caldarroste preparate dai brusatairo) da parte di due figure tipiche della tradizione, Perù e Gepa, sabato 16 ottobre a partire dalle ore 14 e domenica 17 ottobre dalle ore 11.I marroni si possonoo presso la Cooperativa La Maruna.Quest'anno, a causa dell'emergenza sanitaria, non si efffettua la ristorazione a base di marroni presso il centro polivalente.Ricordiamo infine che per accedere alla manifestazione è obbligatorio il: Sagra valsusina del Marrone: Villar Focchiardo (Torino).: dal 14 al 17 ottobre 2021.ingresso libero. Obbligo di Green Pass.sono tanti gli appuntamenti in programma.Tra questi segnaliamo:Giovedì 14 ottobre, ore 17-22 tradizionale concorso "Il marrone più pesante".Venerdì 15 ottobre, ore 10-23 allestimento delle esposizioni.Sabato 16 ottobreore 10 apertua della Sagra del Marroneore 14 inizio distribuzione “brusatà”ore 18 Messa presso la Cappella delle VigneDomenica 17 ottobreore 9 apertura Sagra del Marroneore 11 inizio distribuzione “brusatà”ore 11 messa presso la Cappella delle Vigneore 16:30 saluti delle autorità e premiazioni concorsi "Peso" e "Confezioni"ore 19 chiusura sagra.Maggiori informazioni e programma completo sulla pagina Facebook della manifestazione.: siamo a una quarantina di chilometri da, collegata a Villar Focchiardo dalla A32/E70.