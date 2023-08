La Festa della Zucca a Pergine Valsugana

Informazioni utili, date e orari della Festa della Zucca

torna la, una manifestazione nata proprio per esaltare i colori, i sapori e i profumi dell’autunno. Nel fine settimanaritroviamo uno degli appuntamenti più attesi della stagione, dove di zucche ce ne sono davvero per tutti i gusti: strette, lunghe, rotonde, variopinte, piccole o grandi, lisce o rugose, bitorzolute o costolute, tutte in mostra presso il parco. Chiunque può partecipare a questa simpatica festa con la propria creazione: a essere premiata sarà la bancarella più originale.La Festa della Zucca ha in programma anchecreativi rivolti a bambini e adulti,a tema,, dimostrazione di antichi mestieri, momenti musicali e un angolo dedicato alla, la piazzetta del gusto, con pietanze a base di zucca. Quest'anno, inoltre, ci sarà spazio anche per il villaggio del miele e delle castagne.La festa di Pergine Valsugana è considerata una delle feste della zucca più importanti in Italia e si inserisce nel più ampio programma della locale: Festa della Zucca: Pergine Valsugana (Trento).: dal 6 all'8 ottobre 2023.: festa gastronomica.: maggiori informazioni sul sito ufficiale dell'ente turismo.: Pergine Valsugana dista circa 20 km da, da dove si raggiunge il paese percorrendo la SS47.Per i camper è possibile parcheggiare in loc. Vigalzano presso il parcheggio dello stadio del ghiaccio, ma non è previsto il servizio carico/scarico.