Pergine Spettacolo Aperto, l'evento estivo della Valsugana

è uno tra i più importanti e longevi festival che, ogni anno, popolano la scena trentina. Va in scena infatti dal 1976 e, da allora, non ha mai deluso le aspettative.Si tratta di uno spettacolo complesso, unico nel suo genere, del quale non si può non apprezzare, tra le altre cose, il nome, che si rivela infatti a dir poco azzeccata, in quanto il Pergine Spettacolo Aperto è letteralmente uno spettacolo aperto all’arte e alle sue tante forme, ma aperto soprattutto alle persone, particolarecon un particolare riguardo agli ultimi, agli emarginati e alla diversità.Questo aspetto si evince, innanzitutto, dall’onorevole tentativo di, favorendo l’accesso ai vari spettacoli a persone con disabilità fisiche, intellettuali e sensoriali, ma anche e soprattutto dalle tematiche trattate.È l’a guidare l’intera manifestazione, la cosiddetta arte degli emarginati, i cui protagonisti sono spesso artisti visionari, con storie complicate e, spesso, problemi psichici alle spalle. E per la serie “nomen omen”, non è un caso che tale spettacolo si tenga proprio aEra proprio con questo nome che, fino a troppo poco tempo fa, si usava chiamare questa bella cittadina del, a causa delche vi sorgeva. La storia dei manicomi è una delle pagine più vergognose del nostro recente passato, una pagina che è stata abolita solo nel 1978 dalla famosa legge Basaglia e che, in luoghi quali proprio Pergine, è stata coinvolta persino nel programma di eliminazione degli individui fisicamente e psichicamente menomati ideato dal regime nazista.Una pagina vergognosa, certo, ma che non va dimenticata, che va raccontata in tutto il suo essere dura, cruda e ricca di storie. In un modo o nell’altro, unda non dimenticare.Ciò che si propone di fare il Pergine Spettacolo Aperto, chegiunge alla 45° edizione, è dunque da una parte ricordare il passato, e dall’altra verificare come quest’ultimo possa interagire con il presente ed esplorare i più svariati concetti e nuovi materiali, tramite uno dei pochi linguaggi capace di unire tutto quanto e tutti quanti: l’, in tutto il suo variegato e multiforme essere.Questa nuova edizione riflette sul senso di appartenenza alla natura e sui significati dell’abitare un ambiente.Ilporta con sé un pesante fardello di limitazioni al quale il festival si deve adeguare. Il programma viene quindi decostruito in due atti e la proposta culturale rimodellata per tutelare la sicurezza del pubblico e degli artisti.Le tre sezioni si sviluppano in luoghi all’aperto attraverso spettacoli e performance che esplorano la multidisciplinarità tra teatro, musica, danza, cinema e digitale.È una risposta a ciò che sta accadendo nel mondo e, contemporaneamente, uno stimolo alla ripartenza e alla riappropriazione dello spazio pubblico per tornare a convivere e a condividere, ma è anche una riflessione sull’appartenere a un sistema fatto di molteplici elementi.Pergine Spettacolo ApertoPergine Valsugana (Trento).dal 19 luglio al 2 agosto 2020.tutti i dettagli sul sito ufficiale SPETTACOLI /WALKABOUTS: 10 € intero, 8 € ridotto.PERFORMANCE: 5 € intero, 4 € ridotto.THIS IS (ALSO) A MUSIC FESTIVAL: 5 € biglietto unico giornaliero.Biglietti in vendita online dall'1 luglio.festival artistico.in auto basta percorrere l’autostrada A22 del Brennero fino a Trento Sud o Trento Nord e imboccare poi la S.S.47 della Valsugana in direzione Pergine Valsugana.Chi viaggia in treno, dalla Stazione Centrale di Trento deve prendere la linea Trento/Valsugana/Venezia.In autobus dala linea 401 in 30 minuti conduce a Pergine Valsugana.