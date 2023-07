Le Feste Medievali a Pergine Valsugana

Informazioni utili, date e orari delle Feste Medievali

Calendario delle aperture

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

C’è chi fa il lanzichenecco, chi si scopre arciere; chi serve in tavola la ‘sopa del contado’, chi accorda strumenti medievali. Sono oltre 500 i figuranti che fanno dellediun affascinante viaggio nel tempo: puntualmente ogni estate (quest’anno) l’orologio torna indietro fino alquando questo anticoera conteso tra la Signoria di Padova e i Conti del Tirolo.L'appuntamento è al, dove si entra nel vivo della manifestazione già dalle ore 10 con l'apertura dellla festa, l'inizio della musica, le rievocazioni e gli spettacoli. Come sempre, tornano anche le sfilate: ilè in programma venerdì-sabato-domenica allecon tutti i figuranti (soldati e falconieri, dame e cavalieri, nobili e contadini), e poi di nuovoIldelle Feste Medievali si può consultare qui (pdf).Il contorno, da venerdì a domenica, è ricco di, di atelier di arti e mestieri, di animazioni per i più piccoli. Anche lee i ristoranti di Pergine si adeguano al clima: potrete gustare sostanziosi menu a tema medievale con le specialità della tradizione trentina.: Feste Medievali: Parco Tre Castagni, Pergine Valsugana (Trento).: dal 28 al 30 luglio 2023.biglietto intero 15 € / promo 12 €.Biglietto ridotto 10 € / promo 8 €Esistono anche formule cumulative per famiglie adulti+bambini.Ingresso gratuito per le persone con disabilità.La tabella completa dei prezzi si può vedere qui : dalle ore 10 alle 22.maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione.: dall’uscita Trento Sud (autostrada A22 Modena-Brennero) si prosegue sulla SS 12 e SS 47 della Valsugana.Per chi arriva da Bolzano, prendere l'uscita Interporto-Trento Nord, continuare su Circonvallazione Nuova/SP235 e continuare sulla SS47 della Valsugana.Da nord-est si può raggiungere la Valsugana anche dalla Valdastico (A31 fino a Piovene Rocchette, poi 60 km di statale).Trasporto pubblico: con Trenitalia, servizio bus dalla stazione FFSS di Trento, corse di 25 minuti, ogni ora.