Il mercatino di Natale di Pergine Valsugana

Informazioni, date e orari del mercatino di Natale

Calendario delle aperture

Novembre 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Dicembre 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Gennaio 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Esiste undavvero molto speciale, perché raccoglie l'eredità della tradizione valsuganese, che vuolecome artigiani-venditori di tutte le cose più belle e buone, da oltre milleduecento anni. Si tratta del mercatino di Natale di, che quest'anno accende di colore PergineIlvuole valorizzare l'autenticità e l'unicità della Valle dei Mòcheni. Attraverso le casette degli espositori, gli spettacoli teatrali, la musica, il cibo e gli stessi cittadini, il mercatino racconta la storia dei minatori e dei contadini che per secoli hanno abitato la valle. È il mercatino della minoranza linguistica mòchena, che porta in dote il proprio bagaglio di tradizioni. Ogni anno l'iniziativa ospita altre minoranze linguistiche da tutto il mondo, che a loro volta portano con sé le proprie tradizioni.Il cartellone di eventi natalizi prevede l'allestimento del villaggio nel centro storico del paese popolato da casette in legno. Ivendono di tutto: panini caldi, torte appena sfornate, confetture fatte in casa, cioccolato, caldarroste, vin brulè, Rumtopf, birra e altre bevande, ma anche oggetti artigianali, intagliati nel legno da abili scultori, decorazioni natalizie, maglioni di lana e tanto altro.In programma ci sono anche i laboratori e le animazioni di, la, spettacoli, l'arrivo dei(sabato 17 dicembre, ore 17), la(6 gennaio, ore 10:30) e molti altri appuntamenti.La magia del Natalecentro storico di Pergine Valsugana (Trento).dal 12 novembre 2022 al 6 gennaio 2023.12-13, 19-20, 26-27 novembre 2022;3-4, 7-8-9-10-11, 17-18, 21-22-23-24, 29-30-31 dicembre 2022;5-6 gennaio 2023.casette dalle ore 10 alle 19;ristorazione dalle ore 10 alle 21:30.maggiori informazioni e programma completo sul sito ufficiale : sono disponibili parcheggi specifici per auto nelle vie Alba, Canopi, Dosetti e Marie Curie. C'è il parcheggio P2 per camper (Vigalzano con pista del ghiaccio) e un parcheggio P3 per corriere in via Paludi (anche per auto).