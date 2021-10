La Festa dei Marroni a Combai

Programma

Informazioni utili e date per visitare la sagra della castagna

Calendario delle aperture

Ottobre 2021 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Novembre 2021 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

, piccolo paesino del Trevigiano immerso tra colline votate al Prosecco, si fa festa con una sagra tutta dedicata al marrone Igp; giunta alla sua 77° edizione, lasi svolgein un tripudio di iniziative gastronomiche, ludiche e didattiche.Si gustano castagne preparate in ogni modo, anche neiproposti nei ristoranti del gruppo di Intavolando, come i tanti prodotti locali quali il miele e i dolci a base di marroni, ma anche la combaiota, laDurante lasi organizzano visite al paese,didattici per bambini e passeggiate guidate fra boschi e castagneti.Venerdì 15 ottobreOre 20 specialità culinaria della serata: wurstel e opastin ai marroni,m birra ai marroni.Solo su prenotazione (anche per asporto).Sabato 16 ottobreOre 10 Apertura de XXII Simposio di Scultura su legno di castagnoOre 12-14 I piatti di oggi: pasticcio ai marroni, spezzatino ai marroni e polenta. Solo su prenotazione.Ore 14 Apertura della Fantastica Via dedicata a come gli artigiani valorizzano il legno.Ore 14-24 Apertura stand di degustazione di marroni. Ingresso in base alla disponibilità di posti.Ore 14:30 e 16 Passeggiata nel bosco con raccolta marroni, a cura di Agricombai. Costo 6 €, gratis sotto i 7 anni. Solo su prenotazione.Domenica 17 ottobreOre 9:30 e 11:30 Passeggiata gratuita tra i castagneti di Combai. Partenza dall’info point in Piazza Brunelli. Posti limitati. Solo su prenotazione.Ore 10 Apertura della Fantastica Via e proseguimento del Simposio di scultura.Ore 10:30 Apertura ufficiale della 77° edizione della Festa dei MarroniOre 12-14 I piatti di oggi: pasticcio ai marroni, spezzatino ai marroni e polenta. Solo su prenotazione.Ore 12 Picnic al parco di Comby. A cura di Agricombai.Ore 13:30 Colle di Ronch: apertura punto panoramico di degustazione di marroni.Dalle ore 14 alle 20 Apertura stand di degustazione di marroni in Piazza Brunelli. Ingresso continuo in base alla disponibilità di posti.Venerdì 22 ottobreOre 11 BoscAR-T. Installazioni all’aria aperta. Località Calpiana.Ore 19:30 Escursione guidata sotto le stelle. Una passeggiata tra vecchi castagni e suggestivi Borghi.Durata: 2 ore circa. A cura dell’associazione NaturalMente Guide. Su prenotazione 0438 893385.Ore 20 I piatti di oggi: galletto alla brace con i marroni e birra ai marroni. Solo su prenotazione (anche per asporto).Sabato 23 ottobreOre 10-17 BoscAR-T. Installazioni all’aria aperta.La legna del bosco tradotta in arte che torna alla terra. Località Calpiana.Ore 12 I piatti di oggi: pasticcio ai marroni, spezzatino ai marroni e polenta. Solo su prenotazione.Ore 14 Apertura della Fantastica Via con arti e mestieri.Ore 14.-24 Apertura stand di degustazione di marroni. Ingresso continuo in base alla disponibilità di posti.Ore 14:30 e 16 Passeggiata nel bosco con raccolta marroni. A cura di Agricombai. Costo 6 €, gratis sotto i 7 anni. Solo su prenotazione.Ore 16:30 Torchio Solidale. Cerimonia di consegna volume “Il torchio solidale” 1918/2018.Ore 18 La Rostidora d’oro. Competizione per il migliore cuciniere di marroni presso ristorante Biss Badaliss.Domencia 24 ottobreOre 9 Passeggiando in compagnia di Giovanni Carraro lungo il Sentiero del Verdiso (8 km). Solo su prenotazione.Ore 9:30 e 11:30 Passeggiata gratuita tra i castagneti di Combai. Partenza dall’ info point in Piazza Brunelli. Posti limitati. Solo su prenotazione.Ore 10 Apertura della Fantastica Via e BoscAR-T.Ore 12-14 I piatti di oggi: pasticcio ai marroni, spezzatino ai marroni e polenta. Solo su prenotazione.Ore 12 Picnic al parco di Comby. A cura di Agricombai.Ore 13:30 Colle di Ronch: apertura punto panoramico di degustazione di marroni.Dalle ore 14 alle 20 Apertura stand di degustazione di marroni in Piazza Brunelli. Ingresso continuo in base alla disponibilità di posti.Venerdì 29 ottobreOre 19:30 Escursione guidata sotto le stelle Durata: 2 ore circa. A cura dell’associazione NaturalMente Guide. Solo su prenotazione.Ore 20 I piatti di oggi: salsiccia con i marroni e birra ai marroni. Solo su prenotazione (anche per asporto).Sabato 30 ottobreOre 12 I piatti di oggi: pasticcio ai marroni, spezzatino ai marroni e polenta. Solo su prenotazione.Ore 14 Apertura Fantastica Via.Ore 14-24 Apertura stand di degustazione di marroni. Ingresso in base alla disponibilità di posti.Ore 14:30 e 16 Passeggiata nel bosco con raccolta marroni. A cura di Agricombai. Costo 6 €, gratis sotto i 7 anni. Solo su prenotazione.Domenica 31 ottobreOre 9:30 e 11:30 Passeggiata gratuita tra i castagneti di Combai. Partenza dall’infopoint in Piazza Brunelli. Posti limitati. Solo su prenotazione.Ore 10 Apertura della Fantastica Via con arti e mestieri.Ore 12 I piatti di oggi: pasticcio ai marroni, spezzatino ai marroni e polenta. Solo su prenotazione.Ore 12 picnic al parco di Comby. A cura di Agricombai.Ore 13:30 Colle di Ronch: apertura punto panoramico di degustazione di marroniDalle ore 14 alle 20 Apertura stand di degustazione di marroni in Piazza Brunelli. Ingresso continuo in base alla disponibilità di posti.Lunedì 1 novembreOre 9:30 e 11:30 Passeggiata gratuita tra i castagneti di Combai. Partenza dall’infopoint in Piazza Brunelli. Posti limitati. Solo su prenotazione.Ore 12 I piatti di oggi: pasticcio ai marroni, spezzatino ai marroni e polenta. Solo su prenotazione.Dalle ore 14 alle 20 Apertura stand di degustazione di marroni in Piazza Brunelli. Ingresso continuo in base alla disponibilità di posti.Se ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo sulle più importanti: Festa dei Marroni: Combai (Treviso).: dal 15 ottobre all'1 novembre 2021.: ingresso gratuito.: sagra gastronomica.vedi sopra, nel testo. Maggiori informazioni sul sito ufficiale della manifestazione.: siamo in Veneto, a una quarantina di chilometri da Treviso a cui Combai è collegata dalla SS13 o Strada Regionale 348.