Speckfest, la Festa dello Speck a Santa Maddalena in Val di Funes

La graziosa frazione diin Val di Funes ospita lo, la. Dopo l'edizione alternativa dello scorso anno a causa della pandemia, nel fine settimana dell'la festa torna come di consueto ad animare la cittadina altoatesina.La cornice è quella dellecon le imponenti cime rocciose dele il protagonista assoluto questo prodotto tipico del, lo, che deve il suo sapore soprattutto all’area di produzione; leggermente affumicato e stagionato all’aria di montagna come da tradizione contadina, si riconosce per la classica pettorina verde.Un alimento antico, citato già nei registri contabili dei macellai a partire dal Duecento, il cui nome significa “spesso, grasso”.Al tradizionale Speckfest si assaggiano tante prelibatezze, dai classiciai tantida gustare accompagnati dal pane fragrante cotto nei forni, e a divertirvi con gli spettacoli e gli intrattenimenti musicali.Ogni anno sempre tante sorprese, come il piatto di speck più lungo delle Dolomiti (533 metri) realizzato nelle scorse edizioni, così come è immancabile l’appuntamento con l’incoronazione dellae alcuni eventi di contorno.La Festa dallo Speck Alto Adige si fregia del marchio “” perché programmata, organizzata e realizzata secondo criteri di sostenibilità e si svolge in contemporanea al: Speckfest - Festa dallo Speck Alto Adige: Santa Maddalena / St.Magdalena, frazione di Funes (Bolzano).: 1-2 ottobre 2022.: sabato ingresso libero;domenica ingresso a pagamento.: sagra gastronomica.: maggiori informazioni sul sito ufficiale della manifestazione e sulla pagina Facebook dedicata.: siamo a una quarantina di chilometri da Bolzano; per raggiungere la frazione prendere l'autostrada A22 del Brennero e uscire a Chiusa, seguire le indicazioni per Bressanone fino all’incrocio per la Val di Funes e continuare per 11 km fino a Santa Maddalena.La Festa dello Speck si svolge nelle immediate vicinanze.