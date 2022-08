La Sagra del Ciammellocco a Cretone

Informazioni utili per partecipare alla sagra

Alzi la mano chi conosce il. Ebbene, a– frazione del Comune di, in provincia di, assurta già da parecchi anni agli onori della celebrità per le famose– tutti fanno scorta per averne riserve per tutto l’anno. A Cretone, dicevamo, iltorna dopo due anni di sosta per la pandemia la, ormai giunta alla IX edizione.Il ciammellocco è un dolce biscottato i cui ingredienti sono semplici e genuini, come uova, farina, anice, limone e olio d’oliva. Questo prodotto della tradizione dolciaria laziale recupera puntualmente i radicati valori dell’antico fare manuale, caldeggiati in quei tempi in cui il Ciammellocco costituiva la degna chiusura di un pasto per contadini che si prendevano una piccola soddisfazione per il palato prima di tornare al duro lavoro nei campi. Oggi sono ancora le anziane del paese a prepararlo, nonne custodi della particolare ricetta che impone alla ciambella sinuosa una cottura al momento del servizio per far sì che la si possa gustare calda, fragrante e perciò gustosissima.Laè divenuta dunque un appuntamento celebrativo fisso che osanna la consuetudine e più del solo dolce protagonista, in verità un vasto tesoro gastronomico locale (di cui fanno parte i longarini alla paesana) e regionale portato agli onori nell'appuntamento organizzato meticolosamente dall’Nel weekend, oltre agli stand dove si propone la cucina tradizionale, c’è spazio anche per, gli spettacoli, l'artigianato artistico e il giro del borgo antico con degustazione di prodotti tipici.Nei giorni di festa vale la pena fare tappa alle, con le sue acque sulfuree termominerali sgorganti purissime a una temperatura di 24°C.Sagra del Ciammellocco e dei LongariniCretone, frazione di Palombara Sabina (Roma).10-11 settembre 2022.ingresso gratuito.maggiori informazioni sul sito dell’ Associazione Culturale LiberaMente e sul gruppo Facebook dedicato.Palombara Sabina si raggiunge in auto tramite la Via Salaria, Via Nomentana, Via Tiburtina oppure con l’Autostrada A1/A24, uscita Tivoli: tutte le opzioni offrono chiare indicazioni per la frazione di Cretone.I treni fermano a Palombara-Marcellina e Piana Bella di Montelibretti in prossimità delle linee suburbane FR2 Roma-Tivoli e FR1 Orte-Fiumicino.Roma Fiumicino è l’aeroporto di riferimento.