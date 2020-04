I Laghi di Lamar nella Valle dei Laghi in Trentino

Cosa fare nei dintorni

Lasi trova pochi km a nord-ovest die deve il suo nome alla presenza di numerosi specchi d'acqua naturali: il Lago di Toblino, quello di Santa Massenza, il Lago di Lamar e l'adiacente Lago Santo, il Lago di Terlago, quello di Cavedine e il Lago di Lagolo.Dal capoluogo trentino, superate la località Monte Terlago e Vallene, sotto al Monte Paganella, a, lungo la strada si incontrano i cosiddetti Laghi di Lamar, immersi tra boschi di conifere e faggeti in una natura rigogliosa.Sulla sinistra, il primo che si raggiunge è il, il più grande dei due.A dire il vero, in origine formavano un solo bacino, ma una frana li ha divisi dando vita a due laghi separati.Il Lago Santo è il meno frequentato: le sue sponde ricoperte di vegetazione non lasciano molto spazio alle spiagge per accogliere i bagnanti, che quindi si concentrano nelle uniche due aree sassose libere dalle piante, rispettivamente sul lato settentrionale e su quello occidentale.Diversa è la situazione del, ad appena duecento metri di distanza.Anche se più piccolo del precedente (ha una superficie di circa 45.000 m²), qui il bel prato che si allarga sulla riva sud-occidentale è spesso preso d'assalto dai turisti e dagli abitanti del posto, soprattutto nel fine settimana.La presenza di unsulla strada è un punto di riferimento per i bagnanti, che possono trascorrere una tranquilla giornata sul lago potendo contare sul ristoro offerto dal bar pizzeria “Tre Faggi” e con la sicurezza di unche controlla la situazione dalla torretta sulla spiaggia.L'assume spettacolari colorazioni cristalline nei pressi della riva, dove è più bassa e dove si possono osservare i pesci nuotare indisturbati. Relax sullasono chiaramente le attività più amate della gente, mentre i ragazzi più giovani amanoche lambisce il versante orientale del lago. Alcuni appassionati, invece, si cimentano anche nelle escursioni subacquee.Pur non essendo particolarmente profondo, basta spostarsi di pochi metri dalla riva per non toccare più: consigliamo quindi a chi non è sicuro dei propri mezzi di non avventurarsi in azzardate traversate a nuoto.Il territorio dei Laghi di Lamar è caratterizzato da fenomeni carsici.L'esempio più significativo è quello del cosiddetto, unache si inoltra nella montagna fino adi profondità, a pochi passi dalla riva meridionale. Ovviamente l'escursione – potenzialmente pericolosa – si può compiere in sicurezza in piccoli gruppi attrezzati e accompagnati da una guida speleologica esperta.Dal lago partono inoltre diversida percorrere a piedi che conducono alla vetta della Paganella.In tutta la vallata si trovano numerosi alberghi e B&B.C'è anche un camping, il Campeggio Laghi di Lamar, in loc.Vallene.Da Trento percorrendo la SS45bis e poi la SP18dir si raggiunge la Valle dei Laghi.Giunti a Monte Terlago, si prosegue sulla Strada dei Laghi di Lamar oltrepassando la località Vallene. Appena 1 km più avanti si trova il Lago Santo e, subito dopo, quello di Lamar.