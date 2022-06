La Sagra dei S'cios a Quero Vas

Informazioni utili, date e orari per visitare la sagra

Nella musicale parlata deldi collina gli ‘S’cios’, nome locale delle chiocciole, hanno un che di onomatopeico. Qui a– appena a nord di Valdobbiadene e della zona del Prosecco, già nelleTerre del Basso Feltrino, dove il letto del Piave disegna una morbida ansa –sono proprio le loro le protagoniste dellaCibo umile, negletto, eppure un tempo pietanza di corte, prelibatezza per l’aristocrazia di Borgogna, ma soprattutto cibo slow quanto pochi altri, a partire dalle elaborate fasi di preparazione, la lumaca fa da padrona in questa manifestazione che ha il sapore delle cose semplici.La Sagra dei S’cios ruota attorno all’offerta: gli stand preparano S'cios in umido e alla bourguignonne, costicine, salsicce e braciole, formaggi alla piastra, bistecche di cavallo, patate, fagioli e insalata presso gli impianti sportivi di Quero, da consumare sul posto o da asporto.La cucina della Sagra dei S’cios è aperta dal giovedì al sabato alle ore 19, mentre alla domenica la cucina è aperta sia a pranzo (dalle ore 12) che a cena (dalle ore 18).: Sagra dei S’cios: Quero Vas (Belluno).: 14-15-16-17 e 21-22-23-24 luglio 2022.: giovedì, venerdì e sabato dalle ore 19;domenica dalle ore 12 (pranzo) e dalle ore 18 (cena).tutti i dettagli sul sito ufficiale della Pro Loco e sulla pagina Facebook dedicata.ingresso gratuito.sagra enogastronomica.: siamo 15 km a sud di, 40 km a nord-ovest disulla SR348. Il casello autostradale più vicino (sulla A27) è Vittorio Veneto, 45 km a est.Trasporto pubblico: bus locali (35 minuti di viaggio) dalla stazione FS di Feltre.