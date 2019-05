La Sagra del Pesce a Gorino

Informazioni utili, date e orari per visitare la sagra

Specialità di mare e sapori della tradizione culinaria locale sono di scena per la tradizionale(frazione di Goro , in provincia di Ferrara ), nel cuore del Parco del Delta del Po, in programma per ben tre weekend, rispettivamente ilL'evento precede gli altri due imperdibili eventi gastronomici goresi, ovvero la Sagra della Vongola Verace e la Festività della Madonna delle Grazie Quest'anno si svolge la 27° edizione di una manifestazione squisitamente gastronomica si ripropone in questa località del ferrarese, più precisamente tra le valli salmastre e le atmosfere portuali della frazione di Gorino Ferrarese.A mantenere viva questa tradizione l’entusiasmo dei tanti volontari che negli anni hanno decretano il crescente successo e la partecipazione di turisti in arrivo da tutta l’ Emilia-Romagna ma anche dal Veneto , così vicino a pochi chilometri a nord del Po.Il menù non può essere dei più ghiotti con uno stand gastronomico allestito per l’occasione negli spazi del campo sportivo, che propone ricette tipichein cui ogni singola materia prima viene accuratamente selezionata e preparata secondo le ricette della tradizione culinaria che da anni si pratica in questa zona fluviale.Alla Sagra del Pesce di Gorino potrete assaggiare a prezzi davvero modici il piatto tipico per eccellenza: ilcon seppie, calamari, anguilla, sogliola e gamberi; e ancora ilcon polenta,alla marinara,, maccheroncini alle cannocchie e alla marinara, strozzapreti con gamberi e zucchine bianche, insalata di mare e seppie in umido; il tutto trae tanto divertimento.Sagra del Pesce di Gorino: Campo sportivo in via dello Sport n°2 a Gorino, frazione di Goro (Ferrara).: 25-26 maggio, 1-2-8-9 giugno 2019.apertura stand gastronomico alle ore 19:30, con menù bimbi e possibilità di asporto.Inizio spettacoli alle ore 21:30.Sabato 8 giugno estrazione della tombola, premio da 1000 €.Maggiori informaziuoni e programma completo sul portale turistico della provincia di Ferrara.ingresso gratuito.sagra gastronomica.: siamo nel comune di Goro, a circa 70 km da Ferrara; per chi proviene da nord o da sud occorre seguire la SS309 Romea.