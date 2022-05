Il Festival delle Arti di Strada a Calenzano

Informazioni utili, date e prezzi del biglietto del festival

Il borgo medievale di, a una decina di chilometri da, si ammanta di un’atmosfera a dir poco fiabesca in occasione diIl fine settimana deltutt’intorno al castello, a Calenzano Alto, un percorso segnato da illuminazioni colorate ci trasporta tradi vario genere, dal funky al blues dal dixieland al jazz, esibizioni, e poi mangiatori di fuoco, acrobati, funamboli, trampolieri, laboratori per bambini, contorsionismo, spettacoli aerei, lingue di fuoco, tamburi e buon cibo.Lunaria è promosso dal Comune di Calenzano e dall’Associazione Turistica Calenzano.: Lunaria, festival delle arti di strada: Calenzano Alto (Firenze).18-19 giugno 2022.: tutte le informazioni sulla pagina ufficiale o sulla pagina Facebook dedicata.: ingresso a pagamento. In attesa dei prezzi per l'edizione 2022.: festival di artisti di strada.: siamo a Calenzano Alto, circa 10 km a nord di Firenze.Il borgo è raggiungibile in auto seguendo la A1 con uscita Calenzano - Sesto Fiorentino.Servizio navetta verso il castello da via di Le Prata (zona campo sportivo) e via Puccini (parcheggio Cimitero).