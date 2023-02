Il Carnevale Medievale di Calenzano

Il programma del Carnevale Medievale 2023

Informazioni utili per partecipare al Carnevale di Calenzano

Calendario delle aperture

Torna l’immancabile appuntamento con il tradizionaledi, in agenda. Per l'occasione le contee di Calenzano, in costume, sfilano per le strade raggiungendo il borgo medievale contendendosi la Torre e il Torrino d’oro.Questo è il programma per la giornata di- Ore 14 le Nobili Contee arrivano in Piazza Vittorio Veneto per la formazione del corteo.- Alle ore 14:30, dopo il saluto del sindaco, parte il Corteggio Storico delle Contee dei Borghi di Calenzano, che vede coinvolti gli Alfieri e Musici della Valmarina, la Contea Nome di Gesù, la Contea di Legri, la Contea di Travalle e la Contea di Sommaia.- Ore 15:30 le contee arrivano in Piazza San Niccolò, dove le esibizioni degli Alfieri e dei Musici danno il via ai giochi per la Torre e il Torrino d’Oro.- Ore 16:30 premiazione delle contee vincitrici.- Ore 17 spettacolo con trampolieri, streghe e mangiafuoco.- Ore 17:30 chiusura con il rogo del Re Carnevale.I giudici premieranno con la Torre d'Oro il gruppo più numeroso e con il Torrino d'Oro il gruppo che schiera il maggior numero di ragazzi sotto i 12 anni.Ricordiamo che nel borgo sono presentie che durante la manifestazione sono previste. In particolare:- Nella grotta dell’antro concerto con gli allievi della Scuola di Musica di Calenzano.- Piazza San Niccolò: giochi medievali in legno per bambini a cura dell’associazione Nobiltà e Contado, e nel giardino del Castello giochi per bambini a cura delle associazioni Sale in Zucca, Pallacanestro Calenzano e Calenzano Volley.- Visita guidata alla Torre del Castello, su prenotazione presso il Museo del Figurino Storico.Il MuFiS organizza presso l’Altana del Castello alle ore 11 “Alla scoperta delle maschere di Carnevale”, laboratorio per bambini dai 6 agli 11 anni. Prenotazione obbligatoria.Infine, segnaliamo che la domenica precedente () è in programma "”, festa per i bambini al Centro St.Art Eventi, in via Garibaldi 7 (dalle ore 14:30 alle 18:30). L’ingresso è a offerta libera.Carnevale Medievale di CalenzanoCalenzano (Firenze).19 febbraio 2023.maggiori informazioni sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dell'ATC Calenzano.il borgo storico di Calenzano dista circa 14 km da Firenze e 6 km da Prato.