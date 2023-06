Informazioni utili, date e orari per visitare l'Infiorata

Poco più di mille persone vivono oggi a, borgo di origini medievali in Val di Vara, nell’entroterra di; tutte si mettono al lavoro, nei giorni che precedono la domenica del Corpus Domini, per raccogliere i fiori e disegnare i bozzetti dell’interminabile tappeto floreale dell’che accompagnerà da parte a parte – per quasi un chilometro – le vie principali del centro storico del paese.L’Infiorata di Brugnato quest’anno è in calendario; arrivando di buon mattino si può anche assistere al lavoro sulle strade degli abitanti del luogo, che a partire dalle 8, divisi in gruppetti, trasportano ‘su strada’ i bozzetti preparatori – i soggetti cambiano ogni anno – e a seguire depongono migliaia di petali multicolori.Per tutto il giorno dell’Infiorata di Brugnato, il borgo si presenta vestito a festa, con menù dedicati neie nelle, prima della processione che chiude le celebrazioni del Corpus Domini.La sera, infatti, al termine dei Vespri solenni in Cattedrale (un gioiello risalente al dodicesimo secolo), l’Infiorata di Brugnato culmina in unache dalle ore 21 si snoda lungo le vie del borgo sul tracciato delSe ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo sulle più belle: Infiorata di Brugnato: Brugnato (La Spezia).11 giugno 2023.: ingresso gratuito.: festa religiosa.dalle ore 8 allestimento tappeti floreali (per tutta la giornata);ore 21 processione nel centro storico fino a raggiungere la Concattedrale.In caso di maltempo le opere verranno realizzate all'interno degli atri, dei chiostri e degli archi delle chiese del centro.Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del Comune di Brugnato e sulla pagina Facebook dedicata.: siamo nell’entroterra di La Spezia, a 27 km dal capoluogo, lungo l’Autostrada A12 (uscita Brugnato).Per chi si muove in treno, collegamenti in bus (50 minuti di viaggio) con le autolinee Atc dalla stazione FFSS di La Spezia.