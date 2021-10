La Sagra della Varola, la castagna, a Melfi

Date, orari e prezzi della Sagra della Varola

Il penultimo weekend di ottobresi prepara solitamente a festeggiare il marroncino del Vulture nella famosa, la castagna.Quest'anno, però, a causa dell'emergenza sanitaria in corso l'appuntamento con la 61° edizione è. Si dovrà attendere quindi il, quando - si spera - potranno tornare le circa trentamila persone che puntualmente arrivano qui inper assaporare questa castagna dal sapore talmente delizioso da essere in lizza per il riconoscimento IGP.Questa manifestazione popolare organizzata dalla Pro Loco cittadina, che si svolge nella centralissimae lungo tutte le strade del centro storico, ha origini antichissime.Nei giorni di sagra sembra di stare in un grande bosco, per ogni doveche paiono rifugi montani con in bella mostra tantissimi alimenti a base di castagna: il, ie ildi marroni, ladi castagne, le tavolate conottenuta dalla farina di castagne,condita con crema di marroni eal marroncino. Guai a non accompagnare il tutto con l'Mentre si gira tra idella, allietati dai numerosi gruppi musicali e popolari, i visitatori possono acquistare i prodotti tipici a base di castagne e gustare la classica, nome che indica le caldarroste e insieme il recipiente in cui vengono arrostite.Qui di castagna non si sente però solo l’odore, il Vulture che domina la cittadina di Melfi è quasi un tappeto di piante di castagne forse importate dall'Imperatore Federico II dallaUna curiosità: il “” (o del Vulture) viene raccolto soprattutto dalle donne, che in una sola giornata possono raccoglierne dai due ai tre quintali.Se ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo sulleSagra della Varolacentro storico di Melfi (Potenza).22-23 ottobre 2022.sagra gastronomica, sagra della castagna.evento gratuito.maggiori informazioni sul sito ufficiale della Pro Loco e sulla pagina Facebook della sagra.: Melfi dista dae dacirca una cinquantina di chilometri; in auto potete prendere la A1- A16 con uscita Candela.Regolari collegamenti ferroviari sono garantiti con Foggia e Potenza.