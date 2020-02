Il Carnevale di Ancona

La storia e le maschere

Il, noto come, è un appuntamento tradizionale per tutte le: nel 2020 è in programma la sua XXIII edizione, che con il corteo di maschere invaderà il capoluogo richiamando appassionati in arrivo da tuttaLa maschera tipica di questa manifestazione è, che deve il proprio nome alla cozza, adconosciuta proprio come "mosciolo": il personaggio è quello di un ragazzo orfano e senza familiari, abituato a rimanere in riva al mare e a nutrirsi con i moscioli. Amico di tutta la fauna marina, Mosciolinoper colpa del sole, mentre i suoi capelli sono durissimi per colpa del sale e delle alghe incastrate.Laracconta che un giorno Mosciolino, mentre si trovava in spiaggia, sentì provenire urla e musica dalla città: incuriosito, giunse là dove si tenevano i festeggiamenti per il Carnevale, e notò che erano tutti mascherati.Per l'occasione, si svolgeva anche una, e a vincere fu proprio, che dopo essersi nascosto per la vergogna in un primo momento era uscito allo scoperto per ammirare da vicino un carro che raffigurava, il dio del mare. Il ragazzo spiegò che il suo non era un travestimento, poiché quelli erano i suoi vestiti reali, e pertanto decise di non accettare il premio, accontentandosi di salire sul carro di Nettuno.Ad Ancona ci sono però altre due maschere della tradizione molto importanti: si tratta die di. Quest'ultimo è un contadino che è solito fustigare i costumi cittadini un po' troppo frivoli. Spaccone e rozzo, è giunto in città provenendo dalla campagna, e va in giro con un bastone, con il quale minaccia i cittadini, e un fazzoletto rosso al collo, che spicca sul vestito grigio.El CarnevalòAncona (Marche).29 febbraio e 1 marzo 2020.evento gratuito.Sabato 29 febbraioore 15:30 "Aspettando il Carnevalò", festa di Carnevale per i bambini.Sfilata lungo Corso Garibaldi e termine in Piazza Roma con:Circus Parade and Crazy Circus di Sasselles ShowCosplay Parade di Fantasia Sogno RealtàLaura e Melissa ShowMao Branca Street band.Domenica 1 marzoore 15:30 la sfilata più importante del Carnevalò, da Piazza della Repubblica a Piazza Cavour con gruppi provenienti da varie parti d’Italia.Ospite d’eccezione è Madame Operà, grande dama alta quasi 4 metri: Madame Operà è uno spettacolo itinerante di musica pop/lirica, un concentrato di tecnologia, robotica e artigianato artistico e, allo stesso tempo, un omaggio alla lirica e al bel canto italiano.Spettacolo conclusivo in Piazza Cavour con Laser Show.Maggiori informazioni sul sito del Comune e sulla pagina Facebook dedicata.per giungere ad Ancona in auto è necessario percorrere la A14 Bologna Bari e uscire ad Ancona Nord o ad Ancona Sud.Chi preferisce il treno ha la possibilità di giungere attraverso la linea adriatica e quella che congiunge il capuluogo direttamente con Roma.