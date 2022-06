Informazioni utili e programma per partecipare all'Infiorata di Spello

Fiori e erbe del Monte Subasio e dell’Appennino umbro-marchigiano, pazientemente raccolti, mondati e conservati, sono le materie prime che compongono le meravigliose, in, giunte quest'anno alla 22° edizione.È una vera teoria di colori e di fantasia quella che si dispiega pazientemente tra le vie del centro diil. Circa 70 tra tappeti (dai 12 ai 15 metri di lunghezza) e grandi quadri (dai 25 ai 90 mq) lastricano le vie del borgo umbro regalando agli occhi un effetto cromatico senza fine.Un lavoro che coinvolge gli abitanti e richiede anche mesi di duro lavoro; la scelta e la raccolta del fiore avviene in ogni mese ma la preparazione è concentrata soprattutto nella stagione primaverile quando si separano i petali in base ai vari colori e si tritano finemente le erbe profumate.Più si avvicina ile più il lavoro diventa febbrile: si preparano le strade allestendo sistemi di protezione, si traccia il disegno e si procede a disporre i petali. E così, dal sabato pomeriggio e per tutta la notte, gli infioratori lavorano chini a terra per assicurare ai visitatori uno spettacolo unico. Un lavoro meticoloso e paziente che però è destinato a svanire con il passaggio delguidato dal Vescovo che avviene la domenica, perché dopo il suo transito i tappeti possono essere calpestati da tutti.Le infiorate di Spello sono antiche perché risalgono ai primissimi decenni del Novecento ma soprattutto uniche per le tecniche di esecuzione che prevedono l’uso esclusivo dinon trattati; i soggetti e le decorazioni sono vari, legati alla tradizione della pittura umbra come alle influenze moderne.Ildelle Infiorate di Spello è molto ricco e inizia già dall'11 giugno e prosegue tutta la settimana con musica, mostre, premiazioni e appuntamenti come la(18 giugno) e la mostra mercato “Spello Giardini in Fiore” (18-19 giugno).Se ti interessa il tema, leggi anche il nostro articolo sulle più belleLe Infiorate di SpelloSpello (Perugia).18 e 19 giugno 2022.gli appuntamenti iniziano già nei giorni precedenti.SABATO 11 GIUGNODalle ore 16 Chiesa San Lorenzo, Chiesa Sant’Andrea, Chiesa S. Maria Maggiore: inaugurazione Mostra Fotografica Storica.Ore 21 Museo delle Infiorate – Piazza della Repubblica: apertura serale del Museo delle Infiorate.Ore 21 Piazza della Repubblica: M’Ama Non M’Ama. Ivari gruppi di infioratori si incontrano per la capatura dei fiori nella pubblica piazza. A far da cornice Musica dal vivo con il duo Elisa ed Egidio, animazione e… birra etica ai fiori di sambuco.DOMENICA 12 GIUGNOOre 10 Museo delle Infiorate – Piazza della Repubblica: apertura Museo delle Infiorate.GIOVEDÌ 16 GIUGNOOre 18:30, Chiesa S. Maria Maggiore: Santa Messa degli Infioratori.VENERDÌ 17 GIUGNOOre 17:30, Museo delle Infiorate: Un filo di seta floreale tra Liguria e Umbria.Presentazione del Foulard della stilista Barbara Borsotto della Maison DAPHNÉ di Sanremo dedicato all’infiorata di Spello.Ore 20 per le vie di Spello: Kick Off! Montaggio delle tensostrutture per la realizzazione delle infiorate, tra musica e locali aperti.SABATO 18 GIUGNOOre 10:30, Via Paolina Schicchi Fagotti, 7 – Area Sant’AnnaMuseo Villa dei MosaiciApertura dalle 10:30 di sabato fino alle 17:30 di domenica (pausa dalle ore 2 a.m. alle 5 a.m. del 19) - Visite guidate, gruppi massimo 40 persone.Ore 11 Palazzo Comunale: inaugurazione Mostra di Bonsai (aperta fino alle 24).Ore 12 Area Sant’Anna – zona Villa dei Mosaici: inaugurazione della XIII mostra di florovivaismo e artigianato “Spello in Fiore” (orario no stop fino alle 18 di domenica 19 giugno).Ore 15 Palazzo Comunale: dimostrazioni di tecniche bonsai teoriche e pratiche.Ore 16 Centro Storico: “Disegnatori all’opera”. Inizio dei lavori di realizzazione delle opere sul selciato delle strade.Ore 21 Piazza Carlo Carretto: Bouquet Classico. I fiori più belli della Musica Classica. Concerto di Umbria Ensemble, Quartetto d’Archi.Dalle ore 21 Centro Storico: Notte dei Fiori. Musica, mostre, musei, negozi e bar aperti tutta la notte.DOMENICA 19 GIUGNOOre 5 Via Paolina Schicchi Fagotti, 7 – Area Sant’AnnaMuseo Villa dei Mosaici, SpelloApertura dalle 10:30 di sabato fino alle 17:30 di domenica (pausa dalle ore 2 a.m. alle 5 a.m. del 19) - Visite guidate, gruppi massimo 40 persone.Ore 8 Termine dei Quadri e dei Tappeti floreali. Inizio delle selezioni della giuria.Ore 8 Piazza della Repubblica: annullo filatelico “Infiorate di Spello 2022” a cura di Poste Italiane, cartolina realizzata dal Maestro Elvio Marchionni.Ore 8-18 Palazzo Comunale: Mostra di Bonsai.Ore 10 Palazzo Comunale: dimostrazioni di tecniche bonsai teoriche e pratiche.Ore 10 Chiesa S. Maria Maggiore: celebrazione della Santa Messa.Ore 11 uscita dalla Chiesa S. Maria Maggiore. Solenne processione del Corpus Domini.Ore 17 Parcheggio Cortile Sant’Andrea: musica dal vivo… aspettando la premiazione con i Pyramid Quartet.Ore 18 Parcheggio Cortile Sant’Andrea: premiazioni 59° Concorso Infiorate 2022.Programma completo e maggiori informazioni sul sito ufficiale il comune di Spello si trova a circa una trentina di chilometri a sud die si raggiunge seguendo la SS75bis che costeggia il