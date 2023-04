I Giorni delle Rose a Spello

Informazioni, date e orari dei Giorni delle Rose

Metti uno dei; aggiungi la scenografia di una villa di origine romana, condisci con i colori, i profumi, la grazia del più romantico dei fiori. Il risultato sono, manifestazione che si svolge ae che dopo tre anni di sosta per la pandemia torna finalmente per la VIII edizione – in programma il– unendo la classica formula della mostra florovivaistica con uno stuzzicante insieme di eventi culturali.I Giorni delle Rose vanno in scena a– si trova nel piano della Valle Umbra, ai piedi del nucleo medievale – ed è uno spettacolo a ingresso gratuito. Vale la pena anche solo per il colpo d’occhio che vi regaleranno le rose in fiore negli sfarzosi esterni del complesso, il giardino barocco sui terrazzamenti d’ingresso, il giardino all’italiana, il parco dei cipressi, il galoppatoio e la limonaia.Nel calendario degli eventi che accompagnano I Giorni delle Rose spicca il nome del padrino della manifestazione, ovvero, maestro giardiniere che possiamo apprezzare anche in TV e nei suoi libri e che accompagnerà gli ospiti in un'eccezionale passeggiata tra le rose.Il tema dell'edizione di quest'anno è "". Per l'occasione ilsarà dunque il Paese ospite con la sua millenaria cultura in cui la natura riveste un ruolo centrale. Poesie, musica, arte, cerimonie e rituali contribuiranno inoltre ad avvicinare questo affascinante e misterioso mondo alle rose di Villa Fidelia.Per avere un’idea della varietà delle proposte, considerate che per affinare il ‘pollice verde’, potete unirvi alle conferenze e ai laboratoripresso la Limonaia di Villa Fidelia.Ritornano inoltre i classici concorsi: per l'occasione ritroviamo infatti il, il premio ””, il concorso nazionale di arte fotografica e l'attesissimo “La Rosa in testa" dove, dopo la sfilata, si premia ladisegnato nel segno della rosa.La manifestazione si chiude con l tradizionale concerto di “Omaggio all’Umbria” di Laura Musella.Ricordiamo infine che gli appassionati di archeologia potranno scoprire i resti del, custoditi in una piccola area archeologica alla quale si accede direttamente dal parco e, a poca distanza, la, sito archeologico di età imperiale.I Giorni delle RoseVilla Fidelia, Spello (Perugia).26-27-28 maggio 2023.ingresso gratuito.mostra tematica florovivaistica.aperto dalle ore 10 alle 20.Maggiori informazioni sulla pagina ufficiale : siamo 26 km a sud-est di, lungo la superstrada SS75 perA Spello si arriva anche in treno, sulla linea Firenze - Roma (dalla capitale, di solito, con cambio a Foligno).