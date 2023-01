Il Carnevale di Penia di Canazei

Informazioni, date e orari del Carnevale di Penia di Canazei

Calendario delle aperture

Febbraio 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Ilè un appuntamento ormai fisso della, e si inserisce nella più ampia tradizione del: o, per dirla in lingua locale, del Carnascèr Ladin (nella foto in alto due maschere tipiche, fotografate a Campitello).L'inaugurazione di questo evento va in scena con le: si tratta di farse rappresentate in lingua ladina che attirano un folto pubblico proveniente da tutti i centri abitati che circondano il paese ai piedi della Marmolada.Seguendo rituali ben specifici che si ripetono di anno in anno e di generazione in generazione, queste commedie originali sono portate sul palco dal Gruppo delle maschere di Alba e Penia, il. Una volta che le farse si sono concluse, arriva il bello: le, infatti, vengono distinte in belle e brutte, e inizia un ballo senza limiti che prosegue per tutta la notte.Le maschere tradizionali del Carnevale disono i, ile il, che danzano intorno allacon la cosiddetta. Il bufon è uno spirito giocoso e libero, e simboleggia l'animo più trasgressivo del Carnevale, mentre il laché non è altro che il maggiordomo che ha il compito di annunciare l'evento.Le ragazze più giovani, per tutta la durata del Carnevale, vengono prese di mira dal bufon, che dileggia i loro difetti mentre i marascons fanno risuonare i campanacci attaccati a loro danzando in coppia.Carnevale Ladino - Mascherèda Fascènasala delle ex scuole elementari a Penia di Canazei (Val di Fassa, Trento).4-16-21 febbraio 2023.- 4 febbraio ore 20:30: "La batola de Bèrba Simon" scritta da Stefen dell'Antonio Monech- 16 febbraio ore 20:30: "L'ė vegnú bèrba Jan" scritta da Simon de Giulio- 21 febbraio ore 20:30: "La batola de Bèrba Simon" scritta da Stefen dell'Antonio Monech.Maggiori informazioni sulla pagina del Turismo in Val di Fassa e sulla pagina Facebook del Grop de la Mèscres Dèlba e Penìa.ingresso gratuito.per arrivare a Penia di Canazei in auto è necessario prendere l'Autostrada A22 Modena - Brennero e uscire a Ora / Egna, per poi percorrere la SS 48 delle Dolomiti fino a Val di Fassa; dalla circonvallazione di Moena si raggiunge Canazei.In alternativa, dalla Val Gardena si può usare la SS 242, mentre dall'Autostrada A27 occorre sfruttare l'uscita di Belluno / Ponte nelle Alpi. Chi preferisce usare i mezzi pubblici può prendere il bus della compagnia Trentino Trasporti, linea 101.