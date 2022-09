La Festa della Zucca di Salzano

Informazioni, date e orari della festa

Consi assapora il piacere delanche dal punto di vista culinario. In molte zone d’Italia, insieme ai primi freddi si iniziano a gustare funghi e caldarroste, cioccolata calda e tartufi. A, comune della città metropolitana di Venezia, autunno è ormai sinonimo di un solo prelibato ortaggio:Dopo due anni di sosta per la pandemia, latorna per la XXVII edizione(vedi calendario esatto delle aperture nello specchietto riepilogativo in fondo all'articolo) con una kermesse tutta dedicata all’arte e alla cucina della zucca, che viene qui declinata e assaporata in ogni sua possibile forma.Regina di una delleè senza dubbio la, grazie a un fornitissimo stand presso il quale si possono gustare piatti tipici della tradizione, tutti a base di questo prezioso ortaggio: dai ravioli agli gnocchi, dai biscotti ai dolcetti, senza dimenticare il piatto che è probabilmente il più famoso, ovvero ilMa se pensate che nei 5000 m² allestiti per l’occasione si vada solo per mangiare, vi sbagliate di grosso.Qui non si celebra solo un prodotto, ma tutti quelli del territorio grazie alla, alla quale si aggiungono spettacoli, ma anche ai laboratori sull’intaglio delle zucche e grazie soprattutto a quella che è la vera chicca della festa: ilIn questa divertente competizione, vengono premiate diverse categorie di zucca, tra cui la più piccola, la più lunga, la più pesante e così via, in un susseguirsi di premiazioni e festeggiamenti.Festa della ZuccaSalzano (Venezia).14-15-16, 21-22-23, 28-29-30-31 ottobre e 1 novembre 2022maggiori informazioni sul sito ufficiale della Pro Loco.: Salzano è in una posizione senza dubbio strategica, in quanto si trova al centro del triangolo Venezia-Padova-Treviso, distanti dal paese circa 20 km ciascuno.Per raggiungere Salzano in auto, per chi proviene dall’autostrada A4, si consiglia di uscire a Spinea, mentre per chi proviene dalla A57 è consigliabile uscire a Mirano-Dolo.Per coloro che arrivano in treno, Salzano dispone di una stazione ferroviaria posta sulla linea Venezia-Trento, mentre gli aeroporti più vicini sono quelli di Venezia e Treviso.