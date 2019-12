Il Carnevale di Salzano

Informazioni, date e orari del Carnevale di Salzano

Ilè stato solo recentemente ribattezzato inContrariamente a quanto si potrebbe pensare, Monica non è il nome di una maschera carnevalesca o di un buffo personaggio satirico, bensì si tratta del nome di una grande collaboratrice della Pro Loco diche si è dedicata per anni alla realizzazione dei bellissimi vestiti utilizzati dai gruppi mascherati che in occasione delle sfilate di Carnevale animavano la città.Dal 2007, ogni anno, le sfilate carnevalesche sono aperte dai famigliari di Monica che le rendono omaggio indossando i suoi abiti più belli, rendendolo uno tra i più interessantiL’impegno con cui questa signora ha cercato di trasformare questa festa di paese in un evento in grado di richiamare ogni anno circaha fatto sì che un’edizione dopo l’altra questo Carnevale fosse fatto da carri sempre più grandi e meravigliosi, provenienti da tutta la regione.Musica, balli e piogge di coriandoli colorano la città e al termine della parata avviene la premiazione del miglior gruppo mascherato, il quale si aggiudica una pregiata maschera veneziana. I visitatori potranno invece tentare la fortuna con la, in cui il primo premio consiste in una viaggio in una località europea a scelta.Il Carnevale della MonicaSalzano (Venezia).domenica 23 febbraio 2020 (in caso di maltempo spostata a sabato 29 febbraio in notturna).maggiori informazioni sul sito ufficiale della Pro Loco.in automobile basta prendere l’A4 ed uscire a Spinea oppure l’A57 e uscire Mirano - Dolo.A Salzano c’è una stazione e il comune è servito dalla linea Venezia-Trento.Chi desidera spostarsi in aereo può scendere ae quindi prendere un autobus della linea Venezia-Mirano-Noale.