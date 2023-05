La Festa della Filatura di Salzano

Informazioni utili per visitare la Festa della Filatura

Il comune veneto disi appresta a celebrare unache ha segnato la storia di questo territorio:. Ciò che questa(in programma domenica) si propone di fare, è infatti onorare un’attività che per un intero secolo ha determinato lo sviluppo economico salzanese e la radicale trasformazione di questo comune da semplice zona di campagna a centro industriale.è stato il filo conduttore di questo cambiamento ed è proprio in una vecchia filanda che si terrà questa importante manifestazione.L’ex Filandasi prepara nuovamente ad accogliere salzanesi e visitatori in un appuntamento all’insegna della riscoperta di un antico e affascinante mestiere che da queste parti ha letteralmente segnato un’epoca.Questa festa, la cui importanza è ormai riconosciuta a livello regionale, vuole essere una vera e propria celebrazione tanto alla filatura quanto allee alladi quell’interessante periodo, a tutto ciò che era la vita quotidiana salzanese tra il 1850 e il 1950.Si parlerà della tessitura insomma, con, ma si parlerà anche degli altri mestieri di quel tempo. Non mancherà un pittoresco mercato contadino e ci sarà spazio anche perFesta della Filaturaex Filanda Romanin-Jacur, Salzano (Venezia).28 maggio 2023.Esposizione del processo produttivo e allevamento del baco da seta.Dimostrazione pratica di filatura.Festa dell'ambiente.Laboratori per bambini e adulti.Mercatino dei produttori locali.Spettacoli.Piccola cucina.Maggiori informazioni sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dedicata.in aereo tramite gli aeroporti di Venezia (26 Km) e Treviso (20 Km).In treno: la stazione di Salzano è sulla linea Venezia-Trento.In auto con l'autostrada A4 (uscita di Spinea) o con l'autostrada A57 (uscita di Mirano-Dolo).