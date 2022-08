Il Carnevale estivo di Alba Adriatica

Informazioni utili per partecipare al Carnevale estivo

in auto,

Calendario delle aperture

Agosto 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Se pensavate di festeggiare ilnel mese di febbraio e uscire mascherati solo con temperature gelide...beh, vi sbagliavate di grosso. Perchè, seppur insolito e originale, esiste un carnevale che viene festeggiato d'estate. Siamo ad Alba Adriatica , una delle principali, affacciata sul Mare Adriatico in provincia diUn carnevale in piena regola, evento di punta di tutta una stagione estiva, che prima della pandemia attraeva fino 100.000 visitatori.La prossima edizione del Carnevale estivo si svolgesulcon una nuova denominazione (): sarà un tripudio di colori, maschere e suoni all'insegna dell'allegria e del divertimento. Madrina della serata è, ma tra gli ospiti segnaliamo anche Luca e Gianmarco Onestini con il loro DJ Set, la ballerina di samba Mara Montes, il coreografo Simone Ripa di "Ballando con le Stelle" e la banda "Favela Chic Brasil" direttamente dal Brasile.Ricordiamo che ilè uno deie quest'anno non prevede la classica sfilata dei carri allegorici, ma solo dei gruppi mascherati.Carnevale del Mare - Notte CariocaLungomare Marconi, Alba Adriatica (Teramo).12 agosto 2022.sfilata di carnevale.ingresso gratuito.dalle ore 20:30.Maggiori informazioni sulla pagina Facebook del Comune di Alba Adriatica o sulla pagina del Carnevale per chi viaggiadall'autostrada A24 Roma - Teramo - L'Aquila, uscendo allo svincolo di Val Vomano, si giunge sulla SS150, con cui raggiungere l'A14 in direzione Ancona: da qui, uscire allo svincolo Val Vibrata e poi seguire per Alba Adriatica.Anche dalla A25 è possibile giungere sull'autostrada A14 per poi arrivare ad Alba Adriatica.Per chi preferisce l'autobus le compagnie Arpa e Start collegano Alba Adriatica con le principali città dei dintorni.A chi opta per il treno ricordiamo che Alba Adriatica ha una stazione ferroviaria dove si fermano treni provenienti da Roma, Ancona, Pescara, Giulianova, Avezzano.