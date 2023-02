Il Carnevale Medievale a San Casciano in Val di Pesa

Informazioni, date e orari del Carnevale Medievale

Arriva tardi, quando in tutta Italia è già da un pezzo quaresima e la primavera inizia a intiepidire l’aria. Ilritorna dopo la pausa forzata per la pandemia nel fine settimana delnel borgo toscano di, sulle colline a sud die offrire un'accurata rievocazione storica che guarda alle contese del medioevo più che agli sberleffi del carnevale.Il Carnevale Medievale Sancascianese riporta agli albori della storia di San Casciano, fiorente già nel XIII secolo e sottoposto a un duro assedio militare nel 1325.Entrando nel borgo già di buon mattino si cammina tra figuranti in costume d’epoca, che si preparano agli spettacoli e ai cortei della giornata. Fino al tramonto ci si può fare tentare dagli stuzzicanti assaggi del, mentre nel campo allestito per l'occasione si susseguonoedNel pomeriggio della domenica il Carnevale Medievale Sancascianese raggiunge il clou: si inizia con ladelle cinque contrade del borgo (Gallo, Cavallo, Giglio, Leone e Torre), poi si assiste a un coreografico e incruento remake dell’(è il nome del condottiero che mise a ferro e fuoco San Sasciano), per poi seguire le fasi del palpitante Palio che assegna alla contrada vincitrice la chiave del borgo.Tra un'esibizione in costume e uno spettacolo di, consigliamo di dare uno sguardo al patrimonio d’arte custodito nella chiesa di Santa Maria del Prato.Inoltre, arrivando in auto al Carnevale Medievale Sancascianese, vale la pesa di godersi il panorama dal finestrino e di aggiungere all’album dei ricordi lo spettacolo dei: Carnevale Medievale Sancascianese: San Casciano in Val di Pesa (Firenze).: 25-26 marzo 2023.ingresso gratuito.rievocazione storica.dal mattino, per tutta la giornata.Maggiori informazioni sul sito ufficiale della manifestazione.: ci troviamo in provincia di Firenze, 20 km a sud del capoluogo, ben collegati dalla superstrada Firenze-Siena (l’uscita San Casciano è a 2 km dal borgo).Trasporto pubblico: autobus della compagnia Sita dalla stazione ferroviaria di Firenze.